‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película más taquillera de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La cinta dirigida por Destin Daniel Cretton logró el mayor estreno en E.U. para una película de Marvel y ya lidera la recaudación mundial.

Con tan solo siete días en cartelera ‘Spider-Man: Brand New Day’ se convirtió en la película más taquillera de 2026, tras recaudar 1,155 millones de dólares a nivel internacional, según informa la revista Variety.

De acuerdo con el semanario, la película protagonizada por Tom Holland y Zendaya desbancó a ‘Toy Story 5’, que tras su estreno en junio ha acumulado 1, 067 millones de dólares en el mundo.

El hito se suma a otros más que ha acumulado el filme. ‘Spider-Man: Brand New Day’ rompió un récord histórico de preestrenos al recaudar 72 millones de dólares en la taquilla norteamericana y superar a ‘Avengers: Endgame’, que sumó sesenta millones de dólares antes de su debut en salas.

Tom Holland vuelve a ponerse el traje del Hombre Araña. Foto: EFE

Igualmente, la más reciente película del Universo Marvel logró el mayor debut en taquilla en EE.UU., con 360 millones de dólares, y el segundo estreno mundial de todos los tiempos con 932 millones de dólares.

También podría leer: La odisea, cine y literatura | La Prensa Panamá

La adaptación de Destin Daniel Cretton alcanzó los cuatrocientos millones de dólares en Norteamérica en sus primeros cuatro días, convirtiéndose en la cinta más rápida en lograrlo, y a nivel mundial superó los mil millones de dólares en solo seis días, la segunda más rápida en hacerlo, solo por detrás de ‘Avengers: Endgame’.

También podría leer: Ariana Grande se alejará de los focos tras su gira ante el ´constante escrutinio público´

En 2021, ‘Spider-Man: No Way Home’ obtuvo cincuenta millones de dólares en preestrenos; además, en su primer fin de semana alcanzó más de 260 millones de dólares en EE.UU. y 587 millones de dólares a nivel mundial, con un recorrido final de 1, 921 millones de dólares en todo el mundo.

El reparto de esta nueva película incluye a Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.