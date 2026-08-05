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    Cine

    ‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película más taquillera de 2026

    La cinta dirigida por Destin Daniel Cretton logró el mayor estreno en E.U. para una película de Marvel y ya lidera la recaudación mundial.

    EFE
    ‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película más taquillera de 2026
    Zendaya regresa como MJ en la película que ya se convirtió en la más taquillera de 2026.Foto: EFE.

    Con tan solo siete días en cartelera ‘Spider-Man: Brand New Day’ se convirtió en la película más taquillera de 2026, tras recaudar 1,155 millones de dólares a nivel internacional, según informa la revista Variety.

    De acuerdo con el semanario, la película protagonizada por Tom Holland y Zendaya desbancó a ‘Toy Story 5’, que tras su estreno en junio ha acumulado 1, 067 millones de dólares en el mundo.

    El hito se suma a otros más que ha acumulado el filme. ‘Spider-Man: Brand New Day’ rompió un récord histórico de preestrenos al recaudar 72 millones de dólares en la taquilla norteamericana y superar a ‘Avengers: Endgame’, que sumó sesenta millones de dólares antes de su debut en salas.

    ‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película más taquillera de 2026
    Tom Holland vuelve a ponerse el traje del Hombre Araña. Foto: EFE

    Igualmente, la más reciente película del Universo Marvel logró el mayor debut en taquilla en EE.UU., con 360 millones de dólares, y el segundo estreno mundial de todos los tiempos con 932 millones de dólares.

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    La adaptación de Destin Daniel Cretton alcanzó los cuatrocientos millones de dólares en Norteamérica en sus primeros cuatro días, convirtiéndose en la cinta más rápida en lograrlo, y a nivel mundial superó los mil millones de dólares en solo seis días, la segunda más rápida en hacerlo, solo por detrás de ‘Avengers: Endgame’.

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    En 2021, ‘Spider-Man: No Way Home’ obtuvo cincuenta millones de dólares en preestrenos; además, en su primer fin de semana alcanzó más de 260 millones de dólares en EE.UU. y 587 millones de dólares a nivel mundial, con un recorrido final de 1, 921 millones de dólares en todo el mundo.

    El reparto de esta nueva película incluye a Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

    EFE

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