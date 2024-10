Sushi Week 2024: 16 nuevas recetas y una deliciosa competencia

Escuchar audio noticia

Durante estos días, el sushi, ese delicado y delicioso bocado que combina tradición, arte y frescura, tiene su propia celebración.

Del 15 al 31 de octubre, se lleva a cabo el Sushi Week, presentado por Visa, un evento que reúne a los mejores maestros susheros de Panamá y a los chefs que han incorporado este icónico platillo en sus menús.

El desafío principal es crear una receta única, audaz y llena de sabor, ideal para los amantes del sushi.

Los organizadores explican que los comensales podrán disfrutar de 16 nuevas creaciones, acompañadas de una Coca-Cola Sin Azúcar o Coca-Cola Original, por un precio especial de $15 (no incluye impuestos ni propinas). Es importante destacar que esta oferta es exclusiva para pagos con tarjetas Visa Débito, Crédito o Prepago, y no se aceptarán otras marcas de tarjetas.

Además, el público tendrá la oportunidad de votar por su rollo favorito a través de la plataforma week.pa, y contribuir a elegir el “Sushi Especial Favorito del Público 2024″.

A continuación, la lista de restaurantes participantes en la ciudad de Panamá: Ajisen Ramen, Bonsai by Hotel El Panamá, Callejón Street Food, Enkai, Furia, Hikaru, Kokeshi, Miss Cho, NAU by Hotel Courtyard Panamá, Oh Toro, Osaka Toscana, Selva Negra, Sugoi, Sushark, Tataki y Wahaka.

En el interior del país:Oh Toro (La Chorrera, Penonomé, Chitré, Santiago, David) y Sugoi (La Chorrera).