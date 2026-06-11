Un nombre colonense para escarabajo descubierto por la Universidad de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La nueva especie de escarabajo longicornio fue documentada en una revista científica internacional.

Panamá, un país lleno de biodiversidad, cada día sorprende a la comunidad científica con el descubrimiento de nuevas especies. En esta oportunidad, el foco cae en una nueva especie de escarabajo longicornio descubierta por investigadores vinculados a la Universidad de Panamá.

Esta nueva especie fue descubierta junto a investigadores de Colombia y del Smithsonian Tropical Research Institute, de acuerdo con un comunicado compartido por la casa de estudios superiores, y ha sido denominada Sternacutus crucolon.

El nombre de la especie constituye un homenaje al Centro Regional Universitario de Colón (CRUC), reconociendo así el aporte histórico de esta unidad académica a la formación profesional y a la investigación científica en Panamá.

El descubrimiento científico fue anunciado por el profesor Alfredo Lanuza, quien es además investigador del CRUC, como parte de un estudio publicado en la revista científica “The Coleopterists Bulletin”.

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La investigación, que lleva por título “A New Species and New Records of Longhorned Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Panama and Colombia”, documenta además nuevos registros de escarabajos para Panamá y Colombia, ampliando el conocimiento sobre la distribución de estos insectos en los bosques neotropicales.

La Universidad de Panamá señala que el estudio evidencia el papel que desempeñan los investigadores de la institución en la generación de conocimiento científico de alcance internacional y en la documentación de la diversidad biológica del país, considerado uno de los puntos de mayor riqueza ecológica de América.

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Los escarabajos longicornios, pertenecientes a la familia Cerambycidae, se caracterizan por sus largas antenas, que en algunas especies pueden superar la longitud de su cuerpo, y desempeñan un papel importante en los ecosistemas forestales al contribuir a la descomposición de la madera y al reciclaje de nutrientes.

Los descubrimientos son claves para comprender los ecosistemas de nuestras regiones y establecer estrategias de conservación e impulsar investigaciones sobre la fauna silvestre de Panamá. Además, permiten ampliar el inventario biológico nacional y fortalecer los esfuerzos científicos orientados a la protección de la biodiversidad del país.