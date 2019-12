SAN JUAN, Puerto Rico. (AP).– La expareja de Don Omar retirará la denuncia de violencia doméstica por la que el astro del reggaetón fue arrestado y acusado la pasada semana.

En una carta publicada el lunes por la noche en su cuenta de Facebook, Rebecca López afirmó que no desea continuar con el proceso judicial para no dañar la exitosa carrera musical del artista.

“Siento demasiada presión y ya no soporto en lo que esto se ha convertido ni un solo día más. Al menos YO no puedo permitirme hacerle daño a quien quiero. Mucho menos intervenir con su carrera, por la que independientemente tanto ha luchado. Todos cometemos errores y mi corazón no me lo permite. En mí solo existe perdón. No puedo continuar siendo parte de este proceso”, sostuvo la joven de 26 años sin negar los hechos de violencia.

“Amado mío, yo espero todo acabe pronto para ti. Algún día en algún lugar muy lejos, como siempre has dicho, podrás llegar y encontrar ese momento perfecto al igual que yo. Mientras tanto solo resta esperar. Yo haré lo mismo... Esperaré”, acotó.

Poco después, Don Omar pareció responder en su cuenta de Twitter: “No existe rencor en el corazón, el perdón es elemento básico para el amor. Nos volveremos a ver y un abrazo sellará este suceso lamentable”.

Aunque la mujer retire la denuncia, corresponde al Departamento de Justicia determinar si continúa o no el procesamiento judicial contra el artista, contra quien una jueza encontró causa para arresto por dos cargos de maltrato y dos de amenaza, además de dos cargos por posesión de un arma y por apuntarla a alguien.

Don Omar fue liberado tras pagar una fianza de 600 mil dólares. Debe comparecer en una corte el 29 de septiembre. Algunos de los cargos que enfrenta no tienen posibilidad de probatoria, por lo que el cantante tendría que cumplir condena en prisión de ser hallado culpable.