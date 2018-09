Con la fuerte presencia de las redes sociales en la cotidianidad contemporánea, tendemos a esforzarnos por construir vidas paralelas satisfactorias y a la medida de nuestros gustos y, por ende, están más cercanas a lo artificial que a la verdad comprobable.

Más de una persona parece tener todo resuelto, o por lo menos disfrutar de una notable felicidad en varios renglones, si basamos esta afirmación a partir de las fotos que comparte de su existencia a través de Instagram, Facebook o Twitter.

Como si esto ya no fuera suficientemente preocupante, el otro vicio que tenemos por estos días es decirlo todo, o supuestamente lo que es cierto sobre nosotros, a través de los vericuetos de la internet, y con frecuencia, en tiempo inmediato.

Visto esto, somos seres dados al engaño propio y lo ofrecemos a gente ajena, y en ese ejercicio ya no se sabe qué es invento y qué es real.

Por eso es cada vez más importante y necesario que los adultos responsables dentro de cada familia estén vigilantes del comportamiento de sus hijos, sobrinos y nietos, dentro y fuera de la esfera de la internet.

Claro, para poder ayudar con solvencia, los adultos debemos comenzar por examinarnos a nosotros mismos sobre la relación con la tecnología y después ver cómo colaborar con aconsejados, protegidos y acudidos.

Esos temas desarrolla el absorbente y palpitante thriller de intriga Buscando (Searching), que cuenta la desaparición o secuestro de la hija de 16 años de David Kim.

Si Kim fuera puesto a prueba por medio de un detector de mentiras, confesaría, confiado, que lo sabe todo sobre su hija, pero cuando pierde la pista sobre el paradero de la menor de edad, descubre de manera paulatina, y por completo asombrado, que está ante una gran desconocida. Ese redescubrir quién es la que supuestamente tiene amigos y practica el piano, le asusta por la ignorancia en la que habitaba sin enterarse.

'Buscando’ obtuvo una nominación en el Variety Piazza Grande Awarden del Festival Internacional de Cine de Locarno.

Los actores

En Buscando, John Cho encarna al padre que se convierte en un investigador privado para dar con el paradero de su hija, y Debra Messing entra en la piel de la policía que se hace cargo de su caso.

Ambos aprovechan los supuestos y los dolores de sus personajes para ofrecer un desempeño sugestivo y lleno de dobleces y giros. Debra Messing demuestra que no solo es una estupenda comediante ( Will & Grace), sino que puede ir más allá, como demostró en la película Like Sunday, Like Rain. John Cho deja claro que puede pasar de la ciencia ficción ( Star Trek) a la comedia ( Selfie) y hacer algo serio como Buscando.

En el Sundance Film Festival recibió dos distinciones: el Alfred P. Sloan Feature Film Prize y premio del público.

El cineasta

El director Aneesh Chaganty, quien escribe Buscando junto a Sev Ohanian, ha logrado un filme de misterio que cumple todas las premisas del género, y de paso, convierte al espectador en un usuario-testigo de cómo la internet ha invadido la vida humana de una manera no siempre agradable.

La sorpresa y la admiración aumenta cuando nos enteramos de que este es el primer largometraje de Aneesh Chaganty, cuyos créditos anteriores fueron realizar cinco cortos previos.

En cuanto a resultados y alcance, Buscando supera por kilómetros a la trama de Unfriended (2014), de Levan Gabriadze, un título que también explora los riesgos de la internet, aunque lo hace desde un terror que le debe mucho a Viernes 13.

Mientras que la serie Mr. Robot (2015-) hace una operación al fenómeno de internet desde los linderos de la ciberseguridad, Buscando navega, sin naufragar, por el misterio más clásico en la línea del maestro Alfred Hitchcock.