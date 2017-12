La mayoría de los más importantes críticos de cine del mundo han ofrecido comentarios positivos sobre Star Wars: The Last Jedi (2017), dirigida y escrita por Rian Johnson.

De acuerdo al sitio web especializado rottentomatoes.com, que aglutina los comentarios de películas y programas de televisión, le ha dado una calificación general de 93% de un total de 100%.

En el pasado rottentomatoes.com ha evaluado algunas partes de esta saga de la siguiente manera: Rogue One: A Star Wars Story (2016) con un 85%; Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015) con un 93%; Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) con un 79%; Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) con un 66%; Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) con un 55%; Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) con un 80%; Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) con un 94% y S tar Wars: Episode IV - A New Hope (1977)

con un 93%.

A FAVOR

Jordan Hoffman, de Guardian, destacó que Johnson "tomó mis fantasías en torno a La Guerra de las Galaxias y me las devolvió con grandes mejoras".

"Es mucha película, en el buen sentido (...) Esta nueva película funciona porque se aprecia que hay un director inteligente y lleno de admiración, no uno servil", comenta Michael Phillips, del Chicago Tribune.

Peter Travers, de la Rolling Stone, resaltó que esta nueva entrega de la saga de ciencia ficción "señala el camino a seguir a la próxima generación de skywalkers y, emocionantemente, brinda una nueva esperanza".

Star Wars: The Last Jedi es para Manohla Dargis, del The New York Times, "un entretenimiento satisfactorio y por momentos fascinante. De manera remarcable, tiene ingenio visual y un toque humano".

A Stephanie Zacharek, del Time Magazine, le gustó que la historia de Rian Johnson tiene la capacidad de reírse de sí misma, y de paso, brinda "una sensación de alegría" al espectador.

Para Mark Daniell, del Toronto Sun, le encantó que "no es necesario que seas un fanático de Star Wars para amarla", incluso funciona "si no has visto ninguna de las otras entregas".

En opinión de Brian Truitt, del USA Today, se trata de "una entrega estelar que debe mucho a los filmes originales de George Lucas, pero que encuentra su sello propio y despliega algunos giros bienvenidos".

Robbie Collin, del Telegraph, asegura que esta producción brindará un "entretenimiento contundente que dejará a los fanes muy sorprendidos (...) The Last Jedi despliega algunos giros narrativos genuinamente deslumbrantes".

LAS EXCEPCIONES

Nadie es moneda de oro para todos. Por eso, hay unas cuantas voces contrarias al nuevo capítulo de Star Wars.

Peter Debruge, de Variety, anota que "el trabajo de Rian Johnson es, en definitiva, una decepción (...) El capítulo más largo y menos esencial de la saga. Eso no quiere decir que no sea entretenida".

Mientras que, de, "es una decepción importante (...) A pesar de su gran amplitud y del espectáculo visual, demasiados elementos clave de la película (...) son insatisfactorios (...) Johnson ofrece algunas sorpresas genuinas".

Antonio Weinrichter, del diario ABC, plantea: "ya vemos que no eres fan, me dirán (...) puedo adelantar que me parece más cansina que entretenida, pero tiene elementos que la redimen. (...) resulta muy abigarrada".