La productora Diana Abouganem le preocupa “cómo los jóvenes se desprenden de sus costumbres y tradiciones. Vemos cómo empiezan a sustituir las relaciones familiares y amistosas por la tecnología y lo material”.

Diana Abouganem ve cada vez más cómo “la educación de los hijos ahora es responsabilidad de los maestros y de las nanas. Todo es más importante que ser un buen modelo a seguir para sus hijos. Hoy los jóvenes buscan esos modelos en la calle, en la televisión o en la internet, pero no en su casa”.

Por eso, Diana Abouganem, en compañía de Ricardo Martino y Lenin Belloso decidieron llevar a escena Mi lugar favorito, de Jonathan Prosper, que se presenta en el Teatro en Círculo hasta el 1 de julio.

Hacer patria

Este musical familiar es una reivindicación del ser panameño a través de la historia de Andy ( Paul Salazar), un niño que está convencido de que ve el interior del istmo como algo menor, algo aprendido de sus padres de Andy (interpretados por Rogelio Bustamante e Ivette Cordovez).

Diana Abouganem opina que se ha perdido “ese sentido de pertenencia, de amor a la patria, de respeto a lo nacional”.

Fue en la casa de sus abuelos (encarnados por Nuria Mateu y Dídimo Cerrud) donde Andy descubrió que el Panamá profundo no es un lugar aburrido.

Ricardo Martino, quien dirige este montaje con el apoyo de Carina Weber, tuvo la suerte de que su madre fuera oriunda de Parita, Herrera, “que mantiene tradiciones y festividades muy importantes, como las danzas del Corpus Christi y las patronales de Santo Domingo de Guzmán”.

“A pesar de vivir en un lugar muy apartado, sin luz eléctrica”, lo que le sobraba a Rogelio Bustamante en Guararé (Los Santos) era “la imaginación. Descubres el cariño por los animales, la paz, el despertador en las mañanas es el gallo, el olor a café recién hecho...”.

Desde chico, el actor José Teng, quien es Tomasito el Cocuyo en Mi lugar favorito, estuvo en el conjunto folklórico de su escuela primaria y le tocó viajar a distintas partes del país para presentaciones y desfiles.

La familia de Luis Rosman, que en Mi lugar favorito encarna al Señor Tiempo, proviene de Natá de los Caballeros, Coclé. “Cada año, mientras pasábamos tiempo con nuestros familiares, me tocó vivir como Andy de una grata experiencia: en el interior está lo más bello”.

Miguel Cuadra, el Gallo Vicente en este musical, cree que “fue en los viajes con mis amigos del colegio donde aprendí a ver el interior a través de sus ojos”.

Educación

Hay residentes en la ciudad capital que no valoran en su justa medida las tradiciones y costumbres de Panamá. ¿Por qué? “Todo empieza desde casa y luego en las escuelas, eso se llama educación. Las costumbres, las tradiciones y la religión se enseña desde muy joven”, afirma Diana Abouganem.

“Será un tema de gustos o porque se ha vendido la idea que el interior es cosa de ‘cholitos’, sin darse cuenta de toda la historia y la cultura que se conserva viva en nuestros pueblos”, comparte Rogelio Bustamante.

Ricardo Martino es de los que piensa que no “se valora lo que no se conoce, y nuestro obsoleto sistema educativo no contempla enseñar el folclor de Panamá”.

“Damos por sentado las tradiciones, y no nos preocupamos por transmitirlas a nuestros hijos, como nuestros padres lo hicieron con nosotros. Es una tarea diaria”, comenta Miguel Cuadra.

Hoy, opina Luis Rosman, “nos apegamos solo en las ‘nuevas modas’ de otras culturas. Le restamos importancia a nuestros bailes, músicas y costumbres”.

Ese sitio especial

El lugar favorito de Panamá de Diana Abouganem es Cerro Punta, en Chiriquí. “Todos los años íbamos a acampar en una finca, nos bañábamos en el río, contábamos cuentos de miedo, ordeñábamos vacas y hacíamos largas caminatas”.

El actor Paul Salazar también adora Chiriquí. “Mi papá me cuenta cómo fue su infancia, sus amigos y las cosas que hacía para divertirse en su época sin celular. Mi abuela me contó lo inquieto que era mi papá”.

Ricardo Martino tiene dos lugares predilectos: en Parita (Herrera), “donde de niño pasaba los veranos y viví casi todas las aventuras de Andy, y Las Tablas donde tengo grandes amigos y ahijados”.

Rogelio Bustamante se inclina por Guararé, “donde aprendí muchas cosas”.

Miguel Cuadra tiene dos amores: su hija, y las salas de teatro.

José Teng se inclina por El Valle de Antón. “Nada como despertar en ese clima fresco, rodeado de una flora y fauna impresionante, con su gente amable deseándote los buenos días.

Luis Rosman se queda con San Felipe (ciudad de Panamá). “Su importancia es tan relevante porque fue el lugar donde nací y recopila momentos transcendentales que he vivido”.