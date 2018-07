Ana Alejandra Carrizo lo sabe. Todos hemos tenido a un vecino incómodo. Esta actriz participa en una comedia que presenta a una pareja “que derrocha amor en el elevador, y que en las noches solo escuchamos sus gritos de placer, y encima vienen a tu propia casa a invitarte a una orgía. Bueno, así son Los Vecinos de Arriba”.

Un día, Ana y Julio invitan a comer a sus vecinos del piso superior. “El matrimonio de abajo es tradicional, tienen una hija, están encerrados en la costumbre, y han dejado a un lado el disfrutar los momentos juntos, cosa que sí hacen los de arriba de forma más liberal, ellos viven su vida a plenitud, a su manera, sin importarles el qué dirán”, plantea Ana Alejandra Carrizo.

“Los de abajo se parecen a tantas parejas a nuestro alrededor, o quizás hasta a uno mismo. Un matrimonio de años, con responsabilidades y una rutina perfecta que les permite transitar por la vida balanceando las satisfacciones e insatisfacciones de su relación. Risas, ironía, sarcasmo, rabia, y amor, una típica pareja de casados”, resalta la intérprete Enithzabel Castrellón. Los de arriba, por su parte, “son más dinámicos, abiertos, frontales, espontáneos; su relación se basa en el deseo de “estar’” sin el peso de convencionalismos, ni ataduras legales o sociales. Para 'los de abajo', los vecinos con sus ruidos a media noche, su ' open mindedness' constituyen la máxima provocación, el encuentro entre los cuatro hace reír hasta las lágrimas. Es como si 'arriba' y 'abajo' se miraran frente a un espejo; a 'los de abajo' les toca ver en el reflejo lo que son; lo que alguna vez quisieron ser; lo que ya nunca serán, y en lo que, con un poco de suerte, aún podrían convertirse”.

Tatiana Salamín, quien dirige esta pieza, comenta que los de abajo han “llegado a un punto donde las frustraciones y el egoísmo los han alejado hasta refugiarse en la monotonía complaciente de la cotidianidad. Los de arriba son de espíritu libre, que no les gusta la hipocresía ni la mentira, y están abiertos a nuevas experiencias, donde el sexo es parte vital para compartir y expresarse”.

Ritmo

Desde el inicio, este texto firmado por el dramaturgo Cesc Gay, “impone un ritmo casual”, opina Enithzabel Castrellón. “Todo lo que ocurre se cuenta en un tono ligero, pero entre sonrisa y carcajada expone realidades profundas de las relaciones de pareja. Cesc Gay logra un enfrentamiento comiquísimo entre ‘lo que se dice, y cómo se dice”.

“Este texto es rico, hay muchas situaciones muy cómicas y sarcásticas, una combinación que el escritor supo manejar muy bien”, plantea Carlos Caballero, quien también participa de este montaje que estará en el Teatro La Estación hasta el 26 de agosto.

A Tatiana Salamín le parece que Los vecinos de arriba transmite inteligencia. “Los personajes son profundos y sus diálogos frescos. Cesc Gay presenta historias de temática universal con las que todos se pueden identificar. Logra la combinación perfecta entre comedia con toques delirantes y el drama de la vida en pareja”.

"Me reí mucho con los diálogos de Los vecinos de arriba, que hasta me escandalizaron un poco y me sorprendió que dentro de un texto tan gracioso se plantearan problemas tan íntimos de la pareja”, anota la directora Tatiana Salamín. Su autor, indica la actriz Enithzabel Castrellón, “incomoda a los personajes, y al público, obligándolos a hablar en voz alta de temas que usualmente solo se susurran”.