Acodeco: 66% de los comercios ha cumplido con control de precios

Tras cumplirse una semana de la puesta en marcha de la implementación de los precios máximos de venta al por menor de 22 productos de la canasta básica el 66% de los establecimientos verificados del país ha cumplido con la nueva regulación.



Pedro Meilán, administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), indicó que durante esta primera semana se han revisado, en la ciudad capital, mil 85 comercios que cumplen con la medida de regulación y 553 que aún siguen registrando anomalías.



“Ya casi tenemos el 70% de las personas cumpliendo”, expresó el jefe de la Acodeco, esta mañana, en Telemetro Reporta.



Por otro lado, aclaró que las tiendas que no están vendiendo los productos, porque anteriormente tampoco los ofrecían al público, no están cometiendo anomalías.



Sin embargo, advirtió que aquellos comerciantes que se les detecte que están reteniendo los productos serán sancionados desde el próximo lunes 14 de julio cuando se comenzarán a imponer las multas por el incumplimiento al Decreto Ejecutivo No.165 de 2014.



La Ley 45 de 2007, que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia, contempla multas –de hasta 10 mil dólares– a los agentes económicos que no cumplan con las políticas de regulación de precios dictadas por el Ejecutivo.