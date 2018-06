Panamá repetirá el mismo equipo titular ante Inglaterra

El técnico Hernán Bolillo Gómez confirmó esta mañana el once titular de la selección de Panamá que saltará a la cancha este domingo ante Inglaterra en su segundo partido en el Mundial.

Gómez señaló que Panamá jugará ante los ingleses con el mismo cuadro inicial que salió ante Bélgica en la derrota de 3 a 0 del pasado lunes, en Sochi.

Nuevamente el estratega colombiano no tuvo mayor misterio en revelar el equipo titular durante su participación ante los medios en la rueda de prensa, en el estadio Nizhni Novogorod como también sucedió ante los belgas.

Panamá saldrá con Jaime Penedo en el arco, Eric Davis y Michael Amir Murillo como laterales, acompañados de Román Torres y Fidel Escobar en la pareja central.

Más arriba en el mediocampo estará Gabriel Gavilán Gómez como única contención en la formación 4-1-4-1, junto a los cuatro mediocampistas Edgar Bárcenas, José Luis Rodríguez, Aníbal Godoy y Armando Cooper, más Blas Pérez como delantero solitario.

Sobre el caso polémico de Bárcenas y las imágenes que lo mostraban llorando ayer en el último entrenamiento en Saransk, Gómez mencionó que no se trataba de un tema importante.

No obstante, sí aclaró que no había sido un llamado de atención a Bárcenas por sus declaraciones al final del partido ante los belgas cuando reconoció que no le gustó salir.

“Eso es una mentira de aquí a Nueva York”, recalcó.

Panamá buscará conseguir un buen resultado ante una escuadra inglesa que debutó con victoria por 2 a 1 sobre Túnez.