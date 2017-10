Román Torres pensaba que su gol era para ir al repechaje

Una semana después de marcar el gol más importante en la historia del fútbol panameño, Román Torres reveló que en primera instancia pensó que esta anotación solo le daba a la Sele el pase a repechaje, y no el boleto directo al Mundial de Rusia.

Así lo dio a conocer el central panameño en una entrevista que sostuvo con el programa "El Alargue" de la emisora colombiana Caracol Radio, en la que habló sobre diversos aspectos, entre ellos, el histórico gol y su posible regreso al fútbol colombiano.

"Es algo que no lo voy a olvidar nunca por lo que significa ese gol, porque es algo que motiva cada vez que veo las redes", afirmó el istmeño de 31 años, y que milita en el Seattle Sounders del fútbol profesional de Estados Unidos.

"Yo todavía en ese momento estaba en shock, porque yo estaba celebrando tod avía que habíamos pasado a repechaje", confesó el Mazinger Torres.

"Le pregunto a mis compañeros que si habíamos pasado directo y ellos estaban brincando y no me respondían. Y después Felipe Baloy me dice que 'sí, pasamos directo' y ahí empiezo a llorar, a brincar y a celebrar con la gente".

Con ese tanto, Panamá venció 2-1 a Cota Rica en el Rommel Fernández el pasado martes 10 de octubre, y consiguió su pase directo a la Copa del Mundo como el tercer país de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.

Román Torres también se refirió al técnico de la selección istmeña Hernán Darío Gómez, resaltando que ha aprendido mucho con él y que le gusta que tiene una personalidad franca, que dice lo que siente.

Por otro lado, afirmó que espera retirarse de la selección después del Mundial de Rusia y que piensa en un futuro decir adiós al fútbol con el club colombiano, Millonarios.