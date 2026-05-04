FEPAFUT se pronuncia tras polémica en la LPF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) se pronunció este lunes, mediante un comunicado emitido en sus redes sociales, sobre la situación que atraviesa la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en los últimos días, luego de reclamos por un posible amaño de partidos tras incidentes sospechosos en el duelo entre Alianza FC y Sporting San Miguelito el pasado fin de semana.

FEPAFUT inició su comunicado reiterando que “reitera, de manera categórica, su política de cero tolerancia frente al amaño de partidos, una práctica que atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales de nuestro deporte”.

Además, recordó su participación en la Operación Garra, una investigación en conjunto con el Ministerio Público, mediante la cual se juzgó y condenó a distintas personas involucradas en el amaño de partidos en el fútbol nacional. En esa ocasión, el proceso fue liderado por la Fiscalía Primera Superior.

También en el comunicado, la Federación se comprometió a actuar con la misma firmeza, en colaboración con las autoridades pertinentes, para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de posibles nuevos casos. Asimismo, invitó a todos los actores del fútbol nacional a reportar cualquier sospecha de amaño de partidos, ya sea de forma anónima o directa a través de sus canales oficiales.

La FEPAFUT cerró su comunicado señalando que, de manera mensual, capacita a equipos de la LPF, Liga Prom, Liga de Fútbol Nacional y Liga de Fútbol Femenino, abordando temas como el amaño de partidos y la detección de conductas de riesgo. Estas acciones forman parte de sus protocolos avalados por la FIFA contra la manipulación de partidos y las apuestas ilegales.

El incidente que desató la polémica

El comunicado surge tras el incidente ocurrido en el minuto 90 del partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito. En ese momento, con el marcador empatado 2-2, un jugador del Alianza lanzó un centro aparentemente controlable para el arquero del Sporting, José Calderón, sin presión ofensiva cercana.

Sin embargo, Calderón no logró controlar el balón, que terminó ingresando en su portería para darle la victoria 3-2 al Alianza. La jugada fue decretada como autogol, lo que generó el disgusto de su compañero Gustavo Herrera, quien abandonó el campo sin que se anunciara un cambio.

Tras el partido, el técnico Julio Dely Valdés encendió las alarmas al referirse a situaciones sospechosas, mientras que la LPF también emitió un comunicado solicitando una investigación formal.

Reacciones tras el partido

El domingo, en medio de la controversia, José Calderón publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que ofreció disculpas a sus compañeros, cuerpo técnico y afición, calificando la jugada como un “error estrictamente deportivo y de carácter involuntario”.

Por su parte, en historias de Instagram —posteriormente eliminadas—, Gustavo Herrera reaccionó con dureza al hecho, acusando directamente a Calderón y refiriéndose al tema del amaño de partidos en el fútbol nacional. “Tavitin” fue contundente, señalando que “el amor al fútbol se lleva en el corazón, pero a muchos ya se les ha perdido”.

Herrera también expresó su frustración y tristeza, asegurando que este tipo de situaciones empañan el esfuerzo de jugadores que buscan hacer las cosas bien y representar al fútbol panameño en el extranjero.