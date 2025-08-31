Panamá, 31 de agosto del 2025

    |
    Fútbol

    Llegada masiva de legionarios marca el inicio de los entrenamientos con la mira en Surinam

    Guillermo Pineda G.
    Ismael Díaz llega con goles y asistencias con el Club León en la Liga MX. Archivo

    La Selección de Panamá comienza este domingo sus entrenamientos de cara al partido del jueves 4 de septiembre contra Surinam en Paramaribo, en el inicio de la fase final de las eliminatorias mundialistas.

    El técnico Thomas Christiansen contará desde esta noche con un grupo reforzado por la llegada de 15 legionarios al país, quienes se suman a la concentración en la capital.

    Ayer, sábado ya aterrizaron José Luis Rodríguez y Edgar Yoel Bárcenas, luego de enfrentarse en la Liga MX en un duelo en el que el Juárez del “Pumita” superó al Mazatlán del colonense.

    [Lea aquí: Edgar Yoel Bárcenas y Pumita Rodríguez llegan a Panamá con ilusión y compromiso]

    Los dos futbolistas participaron el viernes en el duelo de la Liga MX, donde Juárez derrotó 1-0 a Mazatlán, y un día después emprendieron viaje: primero un trayecto terrestre de dos horas desde la frontera hasta Ciudad de México y luego un vuelo de cuatro horas hasta la capital panameña.

    Para Bárcenas, el regreso tiene un valor especial tras la lesión sufrida en febrero que lo dejó fuera del Final Four de la Liga de Naciones y la pasada Copa Oro.

    “Es hermoso volver al país después de un año, contento”, declaró el colonense al pisar suelo patrio. Sobre el objetivo inmediato de sumar los seis puntos frente a Surinam y Guatemala, fue tajante: “Claro que sí”.

    José Luis Rodríguez, por su parte, no ocultó su alegría. “Muy feliz, muy contento de poder estar aquí con la selección y espero dar lo mejor de mí”, aseguró. También se refirió al sold out del estadio Rommel Fernández para el choque contra Guatemala del próximo 8 de septiembre. “Eso lo agradecemos, siempre que venimos al país podemos ver el estadio lleno. Creo que es un orgullo para nosotros que la gente esté apoyándonos, y vamos a tratar de hacer que cada centavo que paguen valga la pena, que disfruten en el estadio y logremos el objetivo, que es ganar”.

    Rodríguez también tuvo palabras especiales para su compañero de viaje. “Para mí es un orgullo compartir con Bárcenas. Cuando llegué a la selección fue uno de los jugadores que más admiraba en mi posición, siempre lo admiré. Nos da un plus porque ya sabemos lo bueno que es, te puede jugar en distintas posiciones, te da mucho. Creo que todos estamos contentos por su vuelta aquí en el país”.

    Para este domingo se concreta la llegada de Edgardo Fariña, que vio acción en la derrota 2-0 de su club, FC Pari, frente al Zenit en Rusia. También arribará Andrés Andrade, capitán del LASK Linz en la caída 1-3 frente al Reid en Austria.

    Otros convocados llegan sin carga competitiva: José Córdoba, que no sumó minutos en la victoria del Norwich City en Inglaterra, y Tomás Rodríguez, en la jornada con el Mónagas de Venezuela.

    La nota positiva del sábado fue Cecilio Waterman, autor del gol que dio el triunfo 0-1 al Coquimbo Unido sobre Huachipato en Chile. También destacó el portero Orlando Mosquera, quien llega con confianza tras debutar con victoria junto al Al Feiha en Arabia Saudí.

    La lista de legionarios que completan el grupo este domingo incluye a Jorge Gutiérrez (La Guaira), Ismael Díaz (León), Carlos Harvey (Minnesota United), César Samudio (Marathón) y Fidel Escobar (Saprissa), todos con participación en la jornada sabatina de sus respectivas ligas.

    Además, al hotel de concentración se espera el arribo de Eric Davis y Everardo Rose, quienes disputaron anoche el partido entre Plaza Amador y San Francisco.

    El lunes completan el grupo los futbolistas César Blackman, Edward Cedeño, Michael Amir Murillo, Adalberto Carrasquilla, José Fajardo y Aníbal Godoy.

    La primera práctica oficial de Panamá está programada para este domingo a las 7:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández, marcando el inicio del plan de preparación para la visita a Surinam y el posterior duelo del 8 de septiembre frente a Guatemala en la capital panameña.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


