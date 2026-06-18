Mosquera y Martínez están emocionados tras el debut de Panamá en el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los futbolistas de La Roja compartieron mensajes cargados de emoción tras el debut de Panamá en el Mundial 2026 ante Ghana.

Orlando Mosquera y Cristian Martínez fueron dos de los protagonistas de la selección de fútbol de Panamá tras la derrota 1-0 ante Ghana en el debut del Grupo L de la Copa del Mundo 2026, un estreno que, más allá del resultado, dejó mensajes cargados de emoción, gratitud y orgullo por cumplir el sueño de disputar un Mundial.

Orlando Mosquera logra cubrir el balón ante un remate de Jordan Ayew. EFE/ Bienvenido Velasco

Ambos futbolistas, que tuvieron una destacada actuación en el Toronto Stadium (Canadá), compartieron en sus redes sociales el valor del momento vivido en la máxima cita del fútbol, resaltando el camino recorrido hasta llegar a esta instancia y el compromiso de seguir peleando en el torneo.

“Gracias mi Dios. De niño soñaba con este momento”, expresó el portero en sus redes sociales.

“Vengo de un barrio donde muchos pensaban que los sueños tenían límite. Donde las oportunidades no sobraban y las estadísticas no estaban de nuestro lado. Con esfuerzo, disciplina y fe en mí mismo, logré abrirme camino. Para todos los que vienen de donde yo vengo: sí se puede”, agregó.

Por su parte, Cristian Martínez también expresó su gratitud tras el estreno mundialista, destacando la unión del grupo y su compromiso con lo que viene en la competición.

“Solo queda agradecerte mi Dios por todas las cosas buenas que haces. Desde niño soñé con este lindo momento de poder debutar en una Copa del Mundo”, escribió Martínez en sus redes.

“Confío plenamente en este gran grupo. Seguiremos luchando y guerreando hasta lo último… vamos Panamá”.