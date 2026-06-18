Thomas Christiansen explica cómo se perdió el partido ante Ghana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico de La Roja lamentó la derrota de Panamá 1-0 ante Ghana en el Mundial 2026 y señaló que el equipo perdió su estilo en el segundo tiempo.

La selección de fútbol de Panamá inició su camino en la Copa Mundial 2026 con una derrota por 1-0 ante Ghana en el Toronto Stadium, en un partido en el que el técnico Thomas Christiansen reconoció que su equipo perdió el control en el segundo tiempo y terminó cayendo en el ritmo del rival.

El entrenador hispano-danés explicó que el plan de juego se desdibujó tras el descanso, cuando Panamá dejó de imponer su estilo.

“En la segunda parte entramos en el partido de ellos, transiciones y juego más directo. En vez de seguir con la idea que teníamos, que era de control, de juego, salidas claras desde atrás y luego generar. La verdad es que en el segundo tiempo hicimos balones largos, que no es nuestro fuerte y menos en las condiciones que dimos los pases”, señaló Christiansen en una entrevista a Deportes RPC.

Christiansen consideró que la caída en el estilo propio y el hecho de adoptar el del rival fue determinante en el desarrollo del encuentro. “Teníamos mucha fe en que en este partido iba a ser positivo para nosotros y ahora hay que continuar. Hay dos partidos más que debemos competir, que queremos ganar y vamos a intentar hacer lo mejor posible”, agregó el seleccionador.

El técnico también fue autocrítico al valorar el rendimiento del equipo en los momentos decisivos del partido, especialmente en la acción que terminó definiendo el marcador. La derrota se concretó en el minuto 90+5, cuando Caleb Yirenkyi aprovechó un contragolpe del conjunto africano para marcar el único gol del encuentro.

“La verdad es que es una forma fea de perder. Hicimos un buen primer tiempo controlando y llevando el juego a nuestro terreno”, afirmó Christiansen, quien además insistió en la necesidad de aprender de los errores cometidos.

“Hay que aprender de los errores. Lo que pasó en esa última jugada del gol: tenemos que aprender que debemos entrar con más actitud. Tuvimos ocasiones de hacer faltas, parar las jugadas”, añadió.

Finalmente, el seleccionador dejó claro que la mirada ya está puesta en los próximos compromisos del Grupo L. “Si vas al suelo es porque te llevas el balón o lo paras allí, pero al final toca levantarse y sacar fuerzas para el siguiente partido contra Croacia (23 de junio)”, concluyó.