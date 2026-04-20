Panamá arrasa y se corona en el ‘flag football’ de los Juegos Suramericanos de la Juventud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá conquistó el oro tras imponerse con autoridad 64-0 a Venezuela, cerrando una jornada positiva donde sumó además la plata en la rama masculina.

Panamá coronó un día de múltiples medallas con el oro en la categoría femenina de “flag football” de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, luego de una aplastante victoria de 64-0 sobre Venezuela.

El dominio panameño se hizo sentir desde el primer drive: Jeaneth Torres abrió el marcador con una recepción para touchdown. A partir de ese momento, el partido quedó totalmente bajo control del equipo anfitrión.

Momento en que se culminó el partido entre Panamá y Venezuela por el oro femenino en 'flag football'. LP/Carlos Vidal-Endara

Alejandra Ramos fue la gran protagonista de la victoria, con cuatro pases de anotación y un touchdown como receptora, además de sumar cuatro puntos adicionales en intentos de punto extra (PAT).

También aportaron a la ofensiva Lucía Rodríguez, con tres pases de anotación; María Fernanda Castillo, con cuatro recepciones de touchdown; y Valentina Rodrigues, quien registró un touchdown por pase y otro como receptora.

El oro femenino se suma a la medalla de plata obtenida por el equipo masculino en el encuentro previo, donde Panamá cayó ante Brasil en un ajustado marcador de 34-32.

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Ambos resultados consolidan el crecimiento del “flag football” en el país y refuerzan el impulso que ha venido tomando esta disciplina en los últimos años, en un torneo que reúne a atletas de toda la región.

Celebración luego de la victoria de Panamá sobre Venezuela en la final de 'flag football' femenino. LP/Carlos Vidal-Endara

Vale recordar que Panamá participará en los Mundiales de Düsseldorf, que se celebrarán del 13 al 16 de agosto, donde competirá en el Grupo D junto a Italia, Francia y Gran Bretaña.

Estas no fueron las únicas medallas para Panamá en la jornada, ya que más temprano la selección masculina de fútbol venció 4-1 a Bolivia, quedándose con la medalla de bronce.

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