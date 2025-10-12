Panamá, 12 de octubre del 2025

    ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS

    Getzalette Reyes
    Panamá se impuso en El Salvador y ahora se alista para recibir a Surinam en el Rommel Fernández
    La noche del viernes 10 de octubre de 2025, la selección de fútbol de Panamá dio un golpe de autoridad en el estadio Cuscatlán, al vencer por la mínima diferencia (1-0) a El Salvador, en su camino al Mundial 2026.

    Bolillo Gómez: ‘Quedé como berraco con muchas cosas’

    Un día después de esa histórica victoria, los jugadores retomaron entrenamientos este sábado 11 de octubre, enfocados en su segundo compromiso de la ventana de octubre, cuando recibirán este martes 14 de octubre a Surinam en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un partido que definirá el liderato del Grupo A de las eliminatorias.

    La Federación Panameña de Fútbol anunció que el encuentro será a estadio lleno. Hay que destacar que ambas selecciones llegan igualadas con cinco puntos en la cima del grupo.

    Tras la victoria en suelo salvadoreño, la delegación panameña cenó, recogió equipaje y viajó de regreso a ciudad de Panamá en un vuelo chárter durante la madrugada del sábado, para iniciar cuanto antes la recuperación física y la preparación del próximo desafío.

    Como es habitual tras un partido, el técnico Thomas Christiansen dividió al plantel en dos grupos: los titulares permanecieron en el hotel de concentración para realizar ejercicios de recuperación con el cuerpo médico y los fisioterapeutas; mientras que los jugadores con menos minutos o que no participaron en el encuentro frente a El Salvador entrenaron en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, en Juan Díaz.

    Panamá se impuso en El Salvador y ahora se alista para recibir a Surinam en el Rommel Fernández
    La sesión, dirigida por Christiansen y su cuerpo técnico, contó con la participación de 12 jugadores y se desarrolló entre las 4:00 p.m. y 5:30 p.m., sin acceso a los medios de comunicación.

    Panamá se impuso en El Salvador y ahora se alista para recibir a Surinam en el Rommel Fernández
    El triunfo 1-0 sobre El Salvador marcó la primera victoria de Panamá en eliminatorias mundialistas en el Cuscatlán, un resultado que refuerza el buen momento del equipo y su aspiración de clasificar nuevamente a una Copa del Mundo.

    Al finalizar el encuentro, el técnico Thomas Christiansen destacó el compromiso y la actitud del grupo: “Hoy creo que el diferencial fue que los jugadores se lo creyeron. Invirtieron más sobre el terreno de juego, sabían todo lo que nos jugábamos en este partido, que era el más importante, y se mostraron comprometidos. Esto acaba de empezar y hay que seguir con mucha humildad para el siguiente partido”, expresó el estratega danés-español.

