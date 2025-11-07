César Yanis y Eduardo Guerrero, las grandes ausencias de Panamá para el cierre de la eliminatoria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá afrontará sus dos últimos compromisos de la eliminatoria mundialista 2026 ante Guatemala y El Salvador con ausencias interesantes, destacando la del extremo César Yanis, una de las piezas más utilizadas por el técnico Thomas Christiansen en su proceso al frente del combinado nacional.

Yanis, jugador del Cobresal de la Primera División de Chile, no figura entre los convocados para esta ventana, lo que representa una de las novedades más notorias del listado.

El volante, de 29 años, ha sido un habitual en el esquema del estratega de la Roja aportando desequilibrio, velocidad y creatividad en el último tercio del campo.

Otro de los ausentes es el delantero Eduardo Guerrero, de 25 años, quien atraviesa un gran momento con el Dynamo de Kiev, donde ha marcado tres goles en sus últimos tres partidos, incluido uno en la Conference League. Pese a su buena racha, el atacante no fue incluido en esta última convocatoria.

También quedaron fuera José Murillo y Jorge Gutiérrez, ambos presentes en la ventana de octubre, cuando Panamá venció a El Salvador y empató ante Surinam.

A estas ausencias se suma la baja por lesión del defensor José Córdoba, quien solo pudo disputar los primeros minutos del duelo ante El Salvador, el pasado 10 de octubre. El zaguero del Norwich City, de la Championship inglesa, no ha vuelto a tener actividad desde entonces.