Panamá, 07 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Eliminatoria Mundialista

    César Yanis y Eduardo Guerrero, las grandes ausencias de Panamá para el cierre de la eliminatoria

    Humberto Cornejo
    César Yanis juega en la actualidad con Cobresal de Chile. EFE

    La selección de Panamá afrontará sus dos últimos compromisos de la eliminatoria mundialista 2026 ante Guatemala y El Salvador con ausencias interesantes, destacando la del extremo César Yanis, una de las piezas más utilizadas por el técnico Thomas Christiansen en su proceso al frente del combinado nacional.

    Yanis, jugador del Cobresal de la Primera División de Chile, no figura entre los convocados para esta ventana, lo que representa una de las novedades más notorias del listado.

    César Yanis anotó el primer gol de La Sele ante Nicaragua. LP Richard Bonilla

    El volante, de 29 años, ha sido un habitual en el esquema del estratega de la Roja aportando desequilibrio, velocidad y creatividad en el último tercio del campo.

    Eduardo Guerrero

    Otro de los ausentes es el delantero Eduardo Guerrero, de 25 años, quien atraviesa un gran momento con el Dynamo de Kiev, donde ha marcado tres goles en sus últimos tres partidos, incluido uno en la Conference League. Pese a su buena racha, el atacante no fue incluido en esta última convocatoria.

    Jorge Gutiérrez ha tenido un buen desempeño en esta Copa Oro 2025. Tomada de Fepafut

    También quedaron fuera José Murillo y Jorge Gutiérrez, ambos presentes en la ventana de octubre, cuando Panamá venció a El Salvador y empató ante Surinam.

    Fidel Escobar (i) y José Córdoba de Panamá celebran un gol contra Belice, en el FFB Field en Belmopán. EFE

    A estas ausencias se suma la baja por lesión del defensor José Córdoba, quien solo pudo disputar los primeros minutos del duelo ante El Salvador, el pasado 10 de octubre. El zaguero del Norwich City, de la Championship inglesa, no ha vuelto a tener actividad desde entonces.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

