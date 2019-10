CSS sustenta presupuesto y advierte de que ajuste puede perjudicar a pacientes

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, sustentó este miércoles 9 de octubre el presupuesto para la vigencia fiscal de 2020 en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La entidad trabaja en 2019 con un presupuesto modificado de $5,737 millones. Para el próximo ejercicio solicitó una asignación de $6,398.4 millones, mientras que la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es de $6,108.7 millones, cifra que representa un aumento de $371.7 millones en comparación con el presupuesto de 2019 y una disminución de $298.7 millones respecto a lo solicitado para 2020.

En ese ajuste se incluye una rebaja de $30 millones en la asignación a medicamentos, algo que, según Lau, no se puede aceptar ya que podría afectar al suministro de medicamentos a los pacientes.

El director de la entidad calcula que la población destina alrededor de $400 millones a medicamentos. “Este gasto se produce cando las personas tienen que salir al mercado externo a comprar por dólares un producto que en la CSS se puede comprar por centavos”, manifestó ante la Comisión.

Sobre la situación financiera del programa de Invalidez Vejez y Muerte, de donde salen los fondos para las pensiones de los jubilados, dijo que la falta de estados financieros impiden tomar decisiones.

Durante la administración gubernamental de Ricardo Martinelli se llevó a cabo la implementación del sistema SAP, pero, según Lau, no se hicieron las transformaciones para que el programa anterior y el nuevo se comunicaran de manera correcta. La situación provoca que los estados financieros se tengan que culminar de manera manual. “Hacerlo manualmente contamina. Entonces los auditores no nos aprueban los estados financieros, la Contraloría no los refrenda y no podemos tomar las medidas”.

Lau adelantó que llevará una propuesta a la Comisión de Gobierno, donde se discuten las reformas a la Constitución Política, para que se incluya un capítulo sobre la Caja de Seguro Social, como ya lo tiene el Canal de Panamá.