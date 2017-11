Ministro argentino de Finanzas es mencionado en ‘papeles del paraíso’

El nombre del ministro argentino de Finanzas, Luis Caputo, apareció mencionado en los “papeles del paraíso”, una investigación sobre maniobras fraudulentas para evadir impuestos en paraísos fiscales, lo que motivó este martes 7 de noviembre al gobierno a salir en su defensa.

Antes de ser ministro, Luis Caputo administraba un fondo de inversión basado en Estados Unidos, con actividades en Islas Caimán y Delaware, reveló el diario La Nación, que participa del denunciante Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en ingles).

“Él [Caputo] como asesor financiero de empresas no necesariamente no podía hacer ese tipo de asesoramiento. Y si además eran sociedades de las que él formaba parte, tampoco, salvo que no la hubiese declarado. Lo que es ilícito es no declararlo”, dijo la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti, en declaraciones al diario El Tribuno de Jujuy.

Caputo es un hombre clave del gobierno del presidente Mauricio Macri al haber sido encargado de negociar y arreglar la deuda con fondos especulativos en Nueva York. Argentina les pagó 11 mil millones de dólares en febrero de 2016.

“Creo que él tiene argumentos claros para defenderse. Luis es una persona absolutamente correcta. Ha dejado de ganar mucho dinero como asesor financiero para pasar a ser un funcionario”, agregó Michetti.

La opositora Unidad Ciudadana de la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) ha reclamado a Macri la renuncia de su ministro de Finanzas.

“Los argentinos pudimos enterarnos de que Caputo se dedicó a administrar sociedades y fondos de inversión off shore en paraísos fiscales, y no informó esa actividad en su declaración jurada de ingreso a la función pública. Debe renunciar”, dijo la UC, agrupación de peronistas de centroizquierda liderados por la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015).

Tras un año del escándalo por la otra investigación del consorcio, el nuevo trabajo del ICIJ se basó en filtraciones de un gabinete de abogados con sede en las Bermudas.

Macri también estuvo mencionado por tener empresas off shore no declaradas en la anterior investigación, pero un juez argentino le dictó una rápida absolución.

Luis Caputo es primo hermano de Nicolás Caputo, fuerte empresario y el mejor amigo del presidente Macri, con quienes suele jugar al tenis. Una causa judicial contra Luis Caputo fue iniciada por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la seguridad social.

Fue directivo de JP Morgan en Nueva York entre 1994 y 1998 y después ocupó otro alto cargo para Europa del este y América Latina del Deutsche Bank en Londres hasta 2003.