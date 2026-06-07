Apede: el agua en Panamá debe convertirse en un proyecto estratégico nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gremio empresarial llama a fortalecer la gobernanza y la inversión para garantizar seguridad hídrica y desarrollo económico.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advirtió que la crisis del agua en Panamá no responde a la falta de disponibilidad del recurso, sino a problemas estructurales de gobernanza, planificación y ejecución.

El tema fue abordado durante el Foro de Ambiente 2026, donde se destacó que, pese a que el país cuenta con una de las mayores reservas de agua de la región, miles de ciudadanos continúan enfrentando dificultades diarias de abastecimiento.

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Según datos presentados en el foro, en Panamá se pierden entre 120 y 130 millones de galones de agua diariamente debido al deterioro de la infraestructura y la falta de mantenimiento, mientras persisten deficiencias en saneamiento y una gestión fragmentada entre múltiples instituciones.

En este contexto, la Apede señaló que el agua ha dejado de ser únicamente un tema ambiental para convertirse en un asunto de competitividad, salud pública, desarrollo económico y seguridad nacional.

Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Foto/Cortesía

El gremio también advirtió en un comunicado que el cambio climático agrava el escenario, con periodos de sequía más prolongados y menor previsibilidad en las precipitaciones, lo que exige decisiones estratégicas de largo plazo.

Entre los proyectos señalados como clave se encuentra el de Río Indio, impulsado por el Canal de Panamá. Sin embargo, la Apede enfatizó que ninguna obra de infraestructura será suficiente sin una reforma integral de la gestión del recurso.

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Ante esta situación, el sector privado plantea la necesidad de avanzar hacia una visión integral del recurso hídrico, fortalecer la gobernanza, modernizar la gestión, mejorar la coordinación institucional y garantizar que las inversiones respondan a una estrategia nacional.

Por último, el sector privado reiteró su llamado a la corresponsabilidad en el uso del agua, promoviendo prácticas de eficiencia, reutilización y protección de cuencas.