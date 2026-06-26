Cámara Marítima respalda gestiones del Estado panameño ante aumento de detenciones en China

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Según datos del Tokyo MoU, 470 buques con bandera panameña fueron detenidos en puertos chinos hasta el 25 de junio.

Un total de 470 buques con bandera panameña han sido detenidos en puertos de China en lo que va de 2026, una cifra que, según la Cámara Marítima de Panamá, supera el comportamiento histórico de la flota panameña en ese mercado.

De acuerdo con estadísticas del Tokyo MoU, al 25 de junio de 2026 se habían registrado esas 470 detenciones. Mientras que en el primer trimestre del año el promedio mensual fue de 45.3 detenciones, en el segundo trimestre ascendió a 111.4, lo que representa un incremento del 145.6% entre ambos períodos.

Ante este escenario, la Cámara Marítima de Panamá expresó su respaldo a las gestiones diplomáticas y técnicas que adelanta el Estado panameño con las autoridades chinas para conocer las razones detrás de este incremento y buscar soluciones conjuntas.

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Una detención bajo el régimen del Estado Rector del Puerto implica que una embarcación no puede zarpar hasta corregir las deficiencias detectadas durante una inspección, lo que puede generar retrasos operativos y costos para las navieras.

El gremio reconoció la importancia de las inspecciones realizadas por el Estado Rector del Puerto como un mecanismo para garantizar la seguridad marítima, la protección del medio ambiente marino y el cumplimiento de los convenios internacionales.

No obstante, subrayó que estos controles deben aplicarse bajo criterios “estrictamente técnicos, objetivos, transparentes y no discriminatorios”, lo que garantiza igualdad de trato para todas las banderas.

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Asimismo, la Cámara Marítima consideró necesario que la situación sea abordada mediante un canal especializado entre las autoridades competentes de Panamá y China, con el objetivo de aclarar las circunstancias que han provocado este aumento en las detenciones y preservar la relación comercial y marítima entre ambos países.

Finalmente, reiteró su respaldo a las gestiones del Gobierno panameño y expresó su confianza en que el diálogo y la cooperación permitirán fortalecer los vínculos históricos entre Panamá y la República Popular China.