Chapman: Panamá analiza programa de alivio para el sector transporte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno analiza un programa de alivio para el transporte colectivo, selectivo y de carga, con el objetivo de evitar un aumento en las tarifas al usuario.

Ante el aumento de los precios de los combustibles a nivel global, impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente, el Gobierno panameño evalúa la implementación de un programa de alivio dirigido al transporte colectivo, selectivo y de carga.

“Lo que estamos hablando es un programa de alivio para asegurarnos de que la tarifa para el usuario no aumente en todo el país. Obviamente, esto depende del precio del barril de petróleo”, informó este jueves 26 de marzo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Un día antes, representantes de gremios del transporte público de pasajeros y de carga acordaron, por el momento, no trasladar a los usuarios el incremento en los costos. La decisión se adoptó el miércoles 25 de marzo, tras una reunión con la comisión de alto nivel creada por el Consejo de Gabinete para dar seguimiento a la situación y plantear posibles soluciones ante el alza del combustible.

Durante el encuentro, se estableció que este jueves los transportistas presentarían información detallada sobre consumo de combustible, rutas y subdivisiones. Con estos datos, el Ministerio de Economía y Finanzas realizará las corridas necesarias para proponer una alternativa de consenso antes del 1 de abril, fecha en la que se anunciará una nueva variación en los precios del combustible.

En ese contexto, Chapman expresó su expectativa de que el incremento sea uno que “podemos, como país, hacerle frente”, y manifestó su deseo de que el conflicto internacional se resuelva pronto. “Ojalá no pase que el petróleo llegue a niveles que sean insostenibles, de 200 dólares el barril o más”, advirtió.

El ministro no precisó cuánto costaría este eventual programa de alivio, reiterando que su alcance dependerá del comportamiento del mercado energético. “Eso es dinámico, va a depender de cómo está el precio del petróleo”, apuntó. “No es lo mismo aplicar un subsidio cuando el combustible cuesta 80 dólares el barril a que cuando cuesta 150 dólares el barril o el doble”, remarcó.

El ministro recordó que actualmente el Estado ya subsidia el sistema de transporte masivo.

Chapman detalló que el subsidio al Metro de Panamá rondaba los 50 millones de dólares antes de la crisis, una cifra similar a la de MiBus. Sin embargo, reconoció que ambos montos ya están en aumento. “Ya está incrementándose, por supuesto, porque aceleradamente nos está pegando ya el aumento del precio del petróleo”, indicó.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que los transportistas deben presentar la información técnica para definir posibles apoyos. “No se ha hablado en ningún momento de que se va a subir o va a haber un alza en la tarifa de transporte”, enfatizó.

En contraste, el presidente de la República, José Raúl Mulino, había descartado semanas atrás la posibilidad de subsidiar el combustible. “No visualizo subsidio por parte del Gobierno, lo anticipo: no estamos para eso. Pasará la crisis y se resolverá el precio como establece el mercado, en su oferta y demanda”, sostuvo el mandatario el pasado 5 de marzo.