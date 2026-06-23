Comisión especial fijó cronograma para analizar resultado de auditoría de la mina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ya se distribuyó entre los ministerios el análisis de la auditoría integral de Cobre Panamá, se fijaron reuniones periódicas y se prepara un plan de trabajo que será presentado la próxima semana.

Tras conocerse el resultado de la auditoría integral del proyecto minero Cobre Panamá, el Gobierno a través de la comisión especial integrada por los ministerios de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y Ambiente darán a conocer la hoja de ruta y la agenda que se llevará a cabo en relación con esta mina a cielo abierto.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien integra la comisión junto a Julio Moltó de Comercio e Industrias, y Juan Carlos Navarro de Ambiente, reveló que ya iniciaron la coordinación del trabajo y se repartieron el análisis del informe recibido el pasado viernes.

Chapman explicó que cada ministerio deberá conformar sus propios equipos técnicos para avanzar en la revisión del documento.

“Cada uno queda con la responsabilidad de conformar sus propios equipos dentro de sus ministerios para poder avanzar lo más rápido posible”, afirmó este martes, 23 de junio, al concluir un foro sobre inversiones en el marco de la 56° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. LP/Katiuska Hernández

El titular del MEF reveló que la comisión estableció un calendario de reuniones periódicas, que podrían realizarse dos o tres veces por semana, dependiendo de las necesidades que surjan durante el análisis.

Añadió que, de forma paralela, se elaborará un plan de trabajo que será comunicado a la ciudadanía en la medida en que las autoridades estén en capacidad de divulgar sus avances.

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Aunque no precisó una fecha límite para concluir la evaluación, Chapman sostuvo que el objetivo es avanzar “lo más posible” y realizar una revisión exhaustiva de las opciones disponibles ante la situación de la mina ubicada en Donoso.

“El país, yo creo, que está ansioso de que hagamos la debida diligencia, que hagamos el estudio más completo posible, analizar todas las alternativas ante una situación que no hacer nada no es una respuesta que espera la ciudadanía”, manifestó el ministro.

El resultado de este proceso deberá derivar en recomendaciones para el presidente de la República.

Chapman señaló que la comisión buscará evaluar las distintas alternativas y recoger retroalimentación de sectores que han planteado posibles soluciones al futuro del proyecto minero.

Las declaraciones de Chapman amplían lo adelantado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien informó que la comisión presentará la próxima semana la agenda y la metodología con las que se desarrollará el análisis de la auditoría integral.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, dijo que se presentará la próxima semana un informe sobre la ruta de trabajo que seguirá la comisión para analizar el resultado de la auditoría integral realizada al proyecto minero de Donoso.

Moltó señaló que distintas entidades del Estado ya trabajan de manera coordinada en la preparación de este proceso. “La próxima semana les vamos a estar dando como equipo un informe respecto a eso. Estamos preparando todo con la gente nuestra de cada uno de los ministerios”, manifestó al ser consultado sobre la agenda que se desarrollará tras la entrega de la auditoría.

Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias. LP/Katiuska Hernández

La auditoría integral del proyecto minero de Donoso fue entregada al Gobierno el pasado 19 de junio, luego de un proceso de revisión desarrollado durante ocho meses por la empresa SGS.

El informe revela que de los puntos evaluados, el proyecto minero Cobre Panamá cumple en 87.73 puntos con los compromisos analizados; sin embargo, se advierten incumplimientos ambientales, debilidades laborales y riesgos asociados a la seguridad, manejo de aguas, biodiversidad y relación con las comunidades.

Igualmente, la evaluación también identificó áreas de preocupación, entre ellas incumplimientos ambientales, debilidades en materia laboral y riesgos vinculados con la seguridad de la operación, el manejo de aguas, la biodiversidad y la relación con las comunidades cercanas al proyecto.

El estudio revisó aspectos legales, laborales y tributarios; cumplimiento ambiental; estándares técnicos y operacionales; así como riesgos bajo las condiciones actuales de la mina y posibles pasivos ambientales futuros.