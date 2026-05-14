Copa Holdings gana $212 millones en el primer trimestre y acelera crecimiento de su flota

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El grupo movilizó más de 4 millones de pasajeros entre enero y marzo, un aumento interanual de 16.6%. En paralelo, las ganancias por acción crecieron 20.5%, pese a la presión generada por el aumento en los costos de combustible asociado al alza del petróleo.

Copa Holdings grupo que abarca las operaciones de Copa Airlines y Wingo, registró un primer trimestre positivo pese a la presión por el alza en el precio del combustible.

El grupo aeronáutico panameño reportó un incremento de 20.5% en las ganancias por acción para sumar una utilidad neta de $212.5 millones, equivalente a $5.16 por acción. Mientras que el margen operativo se ubicó en 24.5% y el margen neto en 20.2%.

Copa Holdings obtuvo ingresos operativos totales por $1,052 millones, lo que representó un crecimiento de 17% respecto al mismo período del año anterior. Los ingresos por pasajeros ascendieron a $1,004 millones, mientras que los ingresos por carga y correo alcanzaron $29.7 millones.

En contraste, en este trimestre el alza en el precio del petróleo, impactó en el incemento de los costos por gasto de combustible Jet Fuel, que aumentó 21.7% hasta alcanzar una facturación de $282.4 millones, en contraste con $232,1 millones de igual período del año pasado.

El reporte de Copa detalla que en el primer trimestre se elevó en 7.5% el precio promedio por galón de combustible de aviación, que se ubicó en $2.73. Aun así, el costo operativo por millas asiento disponibles (ASM) una medida para calcular la capacidad de la aerolínea, excluyendo combustible disminuyó 1%.

Entre enero y marzo el grupo movilizó a más de 4 millones de pasajeros 16.6% más que en el primer trimestre del año 2025 cuando transportó a 3.5 millones de viajeros.

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La empresa cerró el trimestre con aproximadamente $1,500 millones entre efectivo, inversiones de corto y largo plazo, equivalentes al 40% de los ingresos de los últimos doce meses. Además, la relación de deuda neta ajustada sobre EBITDA terminó en 0.7 veces.

Durante el trimestre, Copa Holdings recompró acciones por $45 millones bajo su programa vigente de recompra de hasta $200 millones, equivalente aproximadamente al 1% de las acciones en circulación.

Aumento de la flota

En el primer trimestre de este año la compañía recibió dos aeronaves Boeing 737 MAX 8, cerrando marzo con una flota total de 127 aviones. Posteriormente, durante el segundo trimestre, incorporó dos aeronaves adicionales, elevando la flota a 129 aviones incluyendo la aeronave emblemática en honor a la selección de Panamá.

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Asimismo, en abril anunció un nuevo pedido de 40 aeronaves Boeing 737 MAX, con opción de compra de 20 adicionales.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines. Cortesía

Las entregas están previstas entre 2030 y 2034 como parte de su estrategia de crecimiento de largo plazo.