Dos incidentes con naves panameñas elevan alerta en Ormuz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tres naves no identificadas dispararon contra un buque con bandera panameña en el área del estrecho.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) comunicó que se encuentra en comunicación con los operadores y la empresa propietaria de los buques que estuvieron envueltos en incidentes ocurridos este miércoles 22 de abril en el estrecho de Ormuz.

La autoridad también señaló que están brindando todo el apoyo necesario conforme al derecho internacional marítimo, en su condición de Estado de abanderamiento.

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el suministro energético y el transporte marítimo mundial. / Getty Images

Incidentes

Tres naves no identificadas dispararon contra un buque con bandera panameña en el área del estrecho de Ormuz. El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 a.m. de este miércoles. A través de un comunicado, la AMP informó que la embarcación ya se encuentra anclada en Emiratos Árabes Unidos.

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A pesar del incidente con la nave “Euphoria”, manifestó la institución, no se reportaron personas heridas.

Por otro lado, el buque “MSC Francesca”, también abanderado por Panamá, fue interceptado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que solicitó su anclaje cerca de la costa iraní.

Según indicó la AMP mediante un comunicado, esta nave, que también se disponía a transitar por el estrecho de Ormuz, se mantiene a la espera de nuevas instrucciones por parte de las autoridades locales.

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La Autoridad Marítima reiteró su llamado a todos los buques con bandera panameña a evitar el tránsito por estas aguas y, en caso de ser necesario, a “extremar las medidas de seguridad y vigilancia”, debido a la situación de inestabilidad en la región.