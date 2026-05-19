El lujo de comer carne en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tomando el precio por kilo de la falda limpia, una familia de cuatro integrantes podría gastar unos $90 por quincena solo en carne para una comida diaria, equivalente a casi el 30% del ingreso quincenal de una persona que devenga salario mínimo, estimado en unos $630 mensuales.

Comer carne de res es cada vez más caro en Panamá. Con el pasar del tiempo, para muchas familias panameñas disfrutar de una cena que incluya carne de res se ha vuelto un verdadero lujo.

El golpe que supone este aumento, no distingue entre cortes premium o carne de olla: los precios se dispararon en todo el mercado, arrinconando tanto a los consumidores como a productores ganaderos que también afrontan el peso de los altos costos.

Hoy, sentarse a la mesa e incluir carne en un solo plato al día, durante una quincena puede costarle a una familia de cuatro integrantes entre 90 y 100 dólares aproximadamente, incluso comprando cortes populares.

Entre 2025 y 2026, el filete pasó de $16.05 a $17.70 por kilo, un incremento de 10.3%. / Getty Images

Entre los cortes que más han aumentado destaca el jarrete, que pasó de $6.05 el kilo en abril 2025 a $6.94 en el mismo mes de 2026, un incremento de 14.7%. La costilla por otro lado, pasó de $5.41 en 2025 a $5.71 en 2026, un aumento de 5.5%.

Incluso los cortes más económicos continuaron encareciéndose. La carne molida de primera pasó de $4.59 en 2025 a $4.73 en 2026, un incremento de 3.1%, mientras que la falda limpia subió de $6.58 a $6.94, reflejando un aumento de 5.5% en apenas un año.

Cortes como el filete también presentaron un alza importante durante el último año, al subir de $16.05 a $17.70, equivalente a 10.3%, y el bistec de cinta, que aumentó 8.8%, al pasar de $5.57 a $6.06.

El alza de los precios ha sido constante en los últimos años. Infografía: Itzaly Pérez /LP

Por otro lado, si tomamos en consideración los últimos cinco años, el precio de la carne de res en Panamá también ha mostrado una tendencia sostenida al alza, especialmente en cortes de consumo popular. Aunque algunos productos registraron bajas entre 2020 y 2022, desde entonces los precios retomaron una trayectoria ascendente que se ha acelerado en el último año.

En el último quinquenio el rabo pasó de costar $5.00 el kilo en abril de 2021 a $6.61 en 2026, un aumento de $1.61, por su lado, la babilla esta en alrededor de $6.44 en la actualidad, mientras que en 2021 costaba $5.26, un aumento de 0.74 centavos.

¿Cómo impacta al consumidor?

Si se toma como referencia la falda limpia, cuyo precio ronda los $6.94 por kilo en Panamá, una familia de cuatro integrantes podría gastar cerca de esa cantidad para incluir carne de res en una sola comida del día.

Llevado a una escala quincenal, esto representaría alrededor de $90 únicamente en carne para una comida diaria, equivalente a casi el 30% del ingreso quincenal de una persona que devenga salario mínimo, estimado en unos $630 mensuales.

¿Por qué el alza de los precios?

De acuerdo con Álvaro Caballero, carnicero y comerciante, el aumento de los precios no tiene una sola causa y, en realidad, forma parte de una cadena completa compuesta por escasez de ganado, costos de producción, intermediación, mano de obra e incluso el precio de los derivados del petróleo.

Manifestó que el alza en el costo de vida impacta en el precio de la mano de obra. Señaló que mientras los trabajadores requieren tarifas más altas por sus servicios, la ganancia por res no contrarresta el gasto.

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“Nadie en el interior quiere trabajar por menos de 25 dólares diarios, pero el ganadero no gana al día ni 3 dólares por res”, señaló.

Por otra parte, Samuel Vernaza, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá, señaló que este aumento no se traduce en mejores ingresos para los productores. Explicó que los ganaderos son “tomadores de precios”, es decir, no definen el valor de la carne, ya que este es determinado por la industria.

Samuel Vernaza, presidente de ANAGAN. Cortesía ANAGAN

A esta situación se suma una reducción en el sacrificio de animales durante el último quinquenio. Según Vernaza, hace unos cinco años en Panamá se sacrificaban alrededor de 350 mil reses al año, mientras que actualmente la cifra cayó por debajo de las 300 mil.

A este punto también se refirió Caballero, señalando que la menor disponibilidad de ganado ayuda con el incremento de los precios de los cortes de carne.

En esa misma línea, el presidente de los ganaderos advirtió sobre una disminución importante del hato ganadero nacional. Panamá pasó de tener 1 millón 727 mil 300 cabezas de ganado en 2013 a 1 millón 447 mil 400 en 2023, año en que se realizó el último censo agropecuario. Esto representa una reducción de aproximadamente 279 mil reses.

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Entre las razones detrás de esta caída, el dirigente mencionó los efectos de las sequías y de fenómenos climáticos asociados a El Niño. Durante los períodos secos, muchos productores optaron por “vaciar potreros”, es decir, vender más animales, incluidas hembras reproductoras, para enfrentar la falta de agua y alimento.

Los ganaderos manifiestanque ellos solo son “tomadores de precios”, es decir que no definen el precio de las carnes.Foto: LP/ Alexander Arosemena

“El sacrificio de hembras afectó mucho”, explicó Vernaza, quien detalló que el equilibrio natural requiere que el sacrificio de machos sea mayor para preservar la capacidad reproductiva del hato.

También hizo referencia a la llamada “integración vertical”, mediante la cual algunas grandes cadenas de supermercados han cambiado la dinámica del mercado. Según explicó, estas empresas ya no solo comercializan carne, sino que también producen ganado, manejan el sacrificio y controlan el transporte, lo que les permite tener mayor dominio sobre la cadena de valor y los precios.

Mientras tanto, los costos de producción continúan aumentando. El alza del combustible impacta directamente en actividades como el transporte de animales, el funcionamiento de bombas de riego y el uso de maquinaria agrícola.

De acuerdo con el presidente de Anagan la disminución responde a las sequías y fenómenos climáticos asociados a El Niño.Foto: EFE

Pese a ello, los ganaderos sostienen que no tienen margen para aumentar los precios de forma coordinada. “Sería una práctica monopolística”, indicó Vernaza.

Actualmente, Panamá sigue abasteciendo la mayor parte de su consumo de carne con producción nacional. Las importaciones, aseguran, son mínimas y se concentran principalmente en cortes premium destinados a restaurantes de alta gama.

Con menos reses en el país, mayores costos operativos y una cadena de comercialización más concentrada, el sector ganadero advierte que la presión sobre los precios podría mantenerse en los próximos años.