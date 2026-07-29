La banca panameña desafía el tamaño de su economía con utilidades récord en la región

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La banca panameña registró utilidades por $2,681 millones en 2025, ubicándose en el sexto lugar de la región, de acuerdo con Felaban

A pesar de tener una población de poco menos de cinco millones de habitantes, Panamá se ubicó en el sexto lugar entre los sistemas bancarios de América Latina con mayores utilidades en 2025, al registrar ganancias por $2,681 millones.

Esto cómo lo hizo, de acuerdo con la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban). El país quedó por detrás de Brasil, México, Chile, Perú y Colombia, y superó a economías como Argentina, República Dominicana, Guatemala y Uruguay.

Panamá le ganó a Costa Rica, Argentina, Guatemala, República Dominicana y Ecuador.

En conjunto, los bancos latinoamericanos obtuvieron utilidades por $88,996 millones en 2025, un incremento del 31% respecto al año anterior. Brasil lideró ampliamente el ranking con ganancias por $45,841 millones, seguido de México, con $17,110 millones. Entre ambos países concentraron cerca del 71% de las utilidades de la región.

Panamá se encuentra entre los seis primeros paises de Lationoamerica según el ranking de Fedeban.

El buen desempeño también estuvo acompañado por una mejora en otros indicadores del sistema financiero regional. Durante la primera mitad de 2025, la rentabilidad sobre los activos (ROA) promedió 1.55%, mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) alcanzó 15.3%, reflejando una mayor capacidad de la banca para generar beneficios sobre el capital invertido.

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El resultado de Panamá llama la atención porque compite con economías que multiplican varias veces su población y el tamaño de su mercado interno. Mientras Brasil supera los 210 millones de habitantes y México ronda los 130 millones, Panamá no alcanza los cinco millones. Para especialistas, la explicación no está únicamente en las utilidades, sino en la fortaleza del Centro Bancario Internacional y en la confianza entre inversionistas y depositantes.

La confianza, el principal activo

Para el economista Erick Molino Ferrer, las utilidades son la consecuencia de un sistema bancario sólido y no un indicador aislado del desempeño del sector.

“Las utilidades son el reflejo y el resultado de tener un sistema bancario muy sólido, muy líquido, que le da confianza a Latinoamérica para mantener aquí sus ahorros y depósitos”, señaló.

Uno de los indicadores que, a su juicio, mejor refleja esa confianza es el origen de los depósitos. Explicó que alrededor del 41% de los recursos del Centro Bancario Internacional provienen del exterior, principalmente de Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Ecuador y Venezuela.

“Muchos depositantes internacionales escogen a Panamá porque encuentran un sistema sólido y estable para resguardar su patrimonio”, indicó.

El economista explicó que esa capacidad para atraer depósitos del exterior permite que un país con un mercado relativamente pequeño compita con economías mucho más grandes en términos de utilidades bancarias. A ello se suman factores como la dolarización de la economía, la estabilidad del sistema financiero y un marco regulatorio que, según afirmó, ha fortalecido la confianza de inversionistas y ahorristas.

Molino Ferrer añadió que esa confianza también se sustenta en las características del propio sistema bancario panameño. A diferencia de otros países, Panamá no cuenta con un banco central que actúe como prestamista de última instancia, por lo que las entidades financieras mantienen elevados niveles de capitalización y liquidez.

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“Los propios bancos se autorregulan de una manera muy cuidadosa y cautelosa”, sostuvo.

Los datos del informe de Felaban respaldan esa fortaleza. A junio de 2025, el indicador promedio de solvencia de la banca latinoamericana se ubicó en 16.6%, un nivel superior a los requerimientos mínimos establecidos por Basilea III. Para Molino Ferrer, mantener niveles de capitalización y liquidez por encima de esos estándares contribuye a preservar la confianza de los depositantes y la estabilidad del sistema financiero.

No obstante, el informe también advierte que el entorno regional enfrenta desafíos. El índice de morosidad de la banca latinoamericana aumentó de 2.47% al cierre de 2024 a 2.6% en junio de 2025, impulsado principalmente por el deterioro observado en Colombia, Brasil y Perú.

Pese a ello, Molino Ferrer considera que Panamá reúne las condiciones para mantenerse entre los principales sistemas bancarios de la región. Aunque reconoce que difícilmente alcanzará el volumen de mercados como Brasil o México debido al tamaño de su economía, sostiene que la fortaleza del Centro Bancario Internacional y la confianza que ha construido durante décadas le permitirán conservar una posición destacada.

Aunque la rentabilidad de la banca latinoamericana continuó fortaleciéndose durante 2025, el informe de Felaban advierte que el incremento de la morosidad y un entorno económico aún incierto seguirán siendo algunos de los principales retos para el sector en los próximos meses.