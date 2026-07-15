La venta de viviendas nuevas cayó casi 40% en Panamá durante 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mercado pasó de vender 4,737 viviendas en 2024 a 2,866 en 2025. En el primer trimestre de 2026 ya se comercializaron 1,292 unidades.

La venta de propiedades inmobiliarias en Panamá registró una caída durante 2025, de acuerdo con un informe presentado por la firma 4S Real Estate. Según el documento, en 2024 se registró la venta de 4,737 casas, alcanzando el punto más alto de ventas, incluso por encima de los niveles registrados antes de la pandemia de covid-19, ocurrida en 2020.

Sin embargo, en 2025 las ventas cayeron a 2,866 casas, lo que representa una disminución de cerca del 40%.

De acuerdo con el informe, esta reducción de 1,871 propiedades no se debió a una falta de demanda estructural, sino a factores externos puntuales, como la eliminación del bono sxolidario de vivienda de 10 mil dólares, además de la suspensión temporal del nuevo régimen de interés preferencial mantuvo en espera a compradores, bancos y promotores, ralentizando la actividad del mercado.

También pesa el desempleo del 10.4% y la pérdida de capacidad de compra de los hogares.

Vale la pena mencionar que el informe también revela que, durante el primer trimestre de 2026, en el país ya se ha observado una “recuperación”, con la venta de 1,292 viviendas, lo que representa casi la mitad de lo vendido durante todo 2025.

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Lo que más se mueve

De acuerdo con la información revelada, independientemente de si se trata de un edificio o una barriada, las propiedades de dos recámaras son las protagonistas del mercado actual.

El informe señala que los apartamentos son las propiedades con mayor velocidad de venta y que los compradores suelen inclinarse por unidades compactas y eficientes. Además, menciona que las familias buscan un equilibrio entre funcionalidad y capacidad de pago ante el aumento de los costos.

Entre los proyectos activos, el segmento premium presenta el mayor ritmo promedio de ventas mensuales. Este comportamiento sugiere que los compradores de mayor poder adquisitivo enfrentan menos restricciones financieras y toman decisiones con mayor rapidez cuando encuentran una propuesta de valor diferenciada.

Se estima que más del 45% de la demanda proviene de compradores extranjeros. Solo el programa de inversionista calificado creció un 38% este año en relación con el anterior.

En contraste, el informe menciona que los posibles compradores de propiedades más económicas enfrentan numerosos retos para obtener financiamiento. Entre ellos destacan el endurecimiento de las políticas bancarias, la eliminación de subsidios clave y una mayor sensibilidad a las tasas de interés.

Durante la presentación del informe, la presidenta de la Acobir, Katherine Reyes Espino, indicó que el volumen de ventas en la Expo Inmobiliaria 2026 se redujo en un 72% en comparación con 2023, año que, según explicó, utilizan como referencia por haber sido la primera feria realizada después de la pandemia de 2020.

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Precios

En cuanto al precio por metro cuadrado, el mercado de los departamentos ha mantenido un crecimiento sostenido, impulsado por proyectos con mayor valor agregado en ubicación y diseño.

De acuerdo con el análisis, el mercado primario presenta diferencias importantes. Santa Ana (Casco Antiguo) registra el precio más alto, con 4,626 dólares por metro cuadrado, seguida de Veracruz (Panama Pacífico), con 4,439 dólares, y Ancón, con 4,275 dólares por metro cuadrado.

En Bella Vista, el precio se sitúa en 3,782 dólares; en Juan Díaz ( en sectores como Costa del Este) en 3,723 dólares; y en San Francisco, en 3,673 dólares por metro cuadrado.

En contraste, Pedregal reporta el valor más bajo del estudio para vivienda vertical, con 2,045 dólares por metro cuadrado.

En el mercado secundario, el Sistema MLS reporta que Juan Díaz alcanzó el mayor precio de cierre durante el primer semestre de 2026, con 2,587 dólares por metro cuadrado, por encima de los 2,110 dólares registrados en 2025. Le siguen San Francisco, con 1,759 dólares por metro cuadrado, y Bella Vista, con 1,405 dólares, sector que mostró una disminución respecto a los 1,687 dólares reportados el año anterior. El promedio para la ciudad de Panamá se ubicó en 1,726 dólares por metro cuadrado.

En el segmento de viviendas horizontales, el comportamiento de los precios es más uniforme y presenta una menor dispersión de valor. La mayoría de las zonas concentra precios entre 850 y 1,200 dólares por metro cuadrado.

Una de las excepciones es Ernesto Córdoba Campos, en Panamá Norte, donde el valor alcanza 1,922 dólares por metro cuadrado.

En el sector este, Pacora registra 964 dólares por metro cuadrado, Tocumen, 1,031 dólares, y Nuevo Tocumen, 918 dólares.

En Panamá Oeste, Puerto Caimito reporta 681 dólares por metro cuadrado, mientras que Juan Demóstenes Arosemena alcanza 848 dólares.

El mercado de alquiler de apartamentos también muestra una recuperación sostenida desde 2023, alcanzando en el primer semestre de 2026 sus niveles más altos de los últimos años.

Juan Díaz lidera con 14.17 dólares por metro cuadrado, seguido por San Francisco, con 12.73 dólares, y Bella Vista, con 12.18 dólares. El promedio para la ciudad de Panamá se ubicó en 12.57 dólares por metro cuadrado. Esto significa que un apartamento de 90 metros cuadrados tiene un alquiler promedio de 1,130 dólares.