Panamá, 04 de junio del 2026
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    Pronunciamiento

    Mulino crea equipo interinstitucional para definir el futuro de la mina

    Henry Cárdenas P.
    Mulino crea equipo interinstitucional para definir el futuro de la mina
    La mina está cerrada desde enero de 2024. Archivo

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó la conformación de un equipo interinstitucional que deberá evaluar y presentar recomendaciones sobre el futuro de la actividad minera en el país.

    El equipo será encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó e integrado además por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quienes estarán encargados de evaluar y tomar una decisión sobre el futuro de este sector.

    El mandatario, que está de gira por Grecia, hizo el anuncio en un video divulgado por la Presidencia de la República este jueves 4 de junio.

    El pronunciamiento de Mulino se da sin que se haya entregado el informe final de auditoría sobre Minera Panamá y Cobre Panamá.

    El proyecto minero Cobre Panamá, ubicado en Colón, está cerrado desde enero de 2024 tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró, el 28 de noviembre de 2023, inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá para la explotación de este recurso.

    “De la misma manera que se hizo con los puertos, trabajaremos de manera responsable escuchando a quienes saben, conocen y tienen experiencia en la materia para poder tomar las mejores decisiones a favor del país y de su gente”, afirmó el presidente.

    Se esperaba que a finales de mayo se entregara el informe final de la auditoría integral del proyecto Cobre Panamá, que estuvo a cargo de Minera Panamá, pero fue aplazada sin una nueva fecha definida luego de que la empresa SGS Panama Control Services Inc. (SGS) solicitara una prórroga.

    La decisión frena temporalmente la expectativa de distintos sectores de la ciudadanía que aguardaban conocer los resultados de la evaluación técnica, ambiental y operativa de la mina.

    Según el Ministerio de Ambiente, la firma consultora argumentó que requiere más tiempo para completar verificaciones de última hora y organizar los anexos que respaldan el documento final.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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