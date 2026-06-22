OEA, Gobierno y empresarios llaman a atraer inversión y generar empleo desde Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El secretario general de la OEA, Albert Ramdin; el vicecanciller Carlos Guevara Mann; y el presidente de la Cciap, Aurelio Barría Pino, coincidieron en que la región necesita seguridad jurídica, inversión, integración y alianzas público-privadas para generar empleo y crecimiento.

El sector privado tiene la fuerza para generar empleo productivo, atraer nuevas inversiones, producir riqueza y marcar la senda del crecimiento económico en el continente americano, pero es fundamental que se garantice la seguridad jurídica, que existan alianzas público privadas y que se creen oportunidades de integración.

Estas fueron las principales ideas en las que coincidieron líderes de la Organización de los Estados Americanos, empresarios y representantes de los gobiernos en el encuetro con el sector privado denominado “Hacia una agenda de prosperidad: posicionando a las Américas ante la nueva ola de oportunidades”, organizado como parte de la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Ciudad de Panamá.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, afirmó que la prosperidad regional demanda una agenda compartida que vaya más allá de los planteamientos generales y produzca resultados concretos para las economías y las poblaciones de las Américas.

“La prosperidad para nuestras naciones necesita una agenda compartida y, sobre todo, una agenda que produzca resultados”, expresó Barría Pino durante el diálogo de alto nivel con el sector privado.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio resaltó ante la OEA la importancia de garantizar la seguridad jurídica para atraer inversiones en la región. Cortesía OEA

El dirigente empresarial sostuvo que el clima propicio para atraer capitales, generar empleos y estimular el crecimiento económico depende de condiciones institucionales claras. “Para esto requerimos instituciones sólidas, seguridad jurídica, reglas claras, educación de calidad, infraestructura, innovación y, sobre todo, confianza”, señaló.

Barría Pino vinculó estos elementos con las posibilidades de desarrollo de las empresas y de los emprendedores. A su juicio, la prosperidad se materializa “cuando una pequeña empresa puede formalizarse y crecer, cuando un emprendedor puede acceder a tecnología y a financiamiento, cuando una industria encuentra energía confiable y competitiva”.

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También destacó la necesidad de eliminar obstáculos al intercambio comercial y preparar a la población para las nuevas demandas laborales. “Cuando el comercio cruza nuestras fronteras con menos obstáculos y cuando nuestros jóvenes adquieren las habilidades necesarias para los empleos de hoy y los empleos del futuro”, añadió al describir las condiciones necesarias para una economía más dinámica.

En materia de comercio e inversión, Barría Pino propuso avanzar hacia una integración regional más fluida, con menos burocracia y reglas previsibles para los actores económicos. “Necesitamos mayor integración regional, trámites más ágiles, marcos regulatorios previsibles y cadenas de suministro más resilientes”, dijo.

“Integrarnos mejor no significa cerrarnos al mundo, significa fortalecernos para competir en él”, sostuvo el dirigente empresarial.

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Barría Pino resaltó que Panamá tiene condiciones para desempeñar un papel relevante en la conexión de los mercados regionales, apoyado en su posición geográfica y su infraestructura de servicios.

“Nuestro Canal, nuestros puertos, nuestra conectividad aérea, nuestro sistema logístico, nuestra plataforma de servicios nos permiten acercar estos mercados”, afirmó.

Pidió “promover alianzas público-privadas con el objetivo claro y resultados medibles”, como una vía para impulsar proyectos de desarrollo y responder a los desafíos de competitividad de la región.

Representantes del sector privado, de la OEA y del gobierno panameño durante el diálogo con empresarios. Cortesía OEA

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó que el diálogo con el sector privado debe traducirse en una agenda capaz de generar empleo, ampliar las oportunidades y fortalecer las democracias de la región. “Los ciudadanos requieren más trabajos, mejor educación y acceso a oportunidades”, señaló, al sostener que el crecimiento económico responde a una demanda social concreta. “Cuando las personas ven su prosperidad, las democracias crecen y las inseguridades pierden su alcance”, agregó.

Ramdin advirtió que el crecimiento proyectado para la región no será suficiente para enfrentar los desafíos estructurales.

Citó estimaciones del Banco Mundial según las cuales las Américas crecerían 2.3% en 2026, un ritmo que consideró insuficiente para cerrar brechas relacionadas con la informalidad, las presiones fiscales, la infraestructura digital y la formación de talento.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, durante el foro con el sector privado. Cortesía OEA

Frente a ese panorama, pidió una alianza más estrecha entre gobiernos y empresas, al considerar que la estabilidad, la democracia y el Estado de Derecho son condiciones indispensables para atraer capital y sostener la actividad económica.

El secretario general destacó que la región cuenta con activos estratégicos para elevar su peso en la economía global, entre ellos energía, minerales críticos, biodiversidad, talento, ubicación geográfica e innovación.

Mencionó que Argentina y Brasil representan el 52% de la producción mundial de soya; que Chile, Argentina y Bolivia concentran importantes reservas de litio; y que Perú y Chile producen el 36% del cobre mundial.

Sin embargo, llamó a evitar que estos recursos salgan de la región únicamente como materia prima. “Lo que necesitamos hacer es construir nuestra propia tecnología, capacidades para procesarlo domésticamente en nuestra propia región”, afirmó, con el objetivo de generar riqueza, empleos y manufactura local.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, destacó las oportunidades de crecimiento económico que tiene el continente. Cortesía OEA

Ramdin también puso a Panamá como ejemplo de la ventaja logística de las Américas, al resaltar que el Canal conecta rutas marítimas en más de 152 países y se mantiene como uno de los principales corredores del comercio mundial.

Buques en transito por el Canal de Panamá en dirección a las esclusas de Miraflores en el lado Pácifico. Foto: LP / Alexander Arosemena

Señaló que Brasil, México y Panamá consolidan su posición como hubs logísticos, pero advirtió que transformar esas condiciones en inversión exige confianza y un entorno estable. “Cuando la gobernanza es sólida, la inversión sigue, la seguridad jurídica y la ciudadanía se siente segura y la economía crece”, dijo.

Su llamado al empresariado y a los gobiernos fue a llevar propuestas concretas para construir una hoja de ruta regional: “Ayúdenos a traer la prosperidad para las Américas, ayúdenos a construir una región más estable y próspera”.

Panamá busca atraer inversiones

El Viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann, destacó que Panamá busca posicionarse ante la nueva geografía económica de las Américas como un destino para la inversión, con condiciones que van más allá de su ubicación y capacidad logística.

“Panamá no solo ofrece ventajas competitivas excepcionales, ofrece algo igualmente valioso: una relación sólida, respetuosa y constructiva entre el Estado y el sector privado”, afirmó durante el diálogo de alto nivel con empresarios, realizado en el marco de la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Carlos Guevara Mann, viceministro de relaciones exteriores. Cortesía OEA

Guevara Mann sostuvo que el desarrollo sostenible requiere una alianza entre el Gobierno y la empresa privada, basada en objetivos comunes.

El vicecanciller señaló que el sector privado ha sido determinante para el crecimiento económico del país, la generación de empleo y la captación de capitales.

“Queremos que Panamá siga siendo un destino atractivo para la inversión, pero también queremos que el crecimiento económico contribuya al bienestar colectivo”, expresó. En esa línea, dijo que la meta es que “cada proyecto de inversión genere prosperidad para las empresas y progreso para nuestro país”.

Guevara Mann destacó que Panamá está listo para liderar la atracción de inversiones y el crecimiento económico de la región.