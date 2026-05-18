Panamá avanza con mujeres en el sector marítimo, pero altamar sigue siendo territorio masculino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La presencia de mujeres en el sector marítimo panameño continúa creciendo, especialmente en áreas técnicas y administrativas. A nivel mundial y local, la participación femenina en barcos sigue siendo baja.

Panamá se ha ganado espacio como uno de los países de la región con más mujeres dentro del sector marítimo. En oficinas, puertos y áreas técnicas, cada vez son más las que ocupan puestos clave. Pero cuando la ruta cambia de tierra firme al mar abierto, la historia todavía es otra.

Este 18 de mayo el sector marítimo conmemora el papel de las mujeres en una industria históricamente dominada por hombres, y las cifras muestran un contraste.

Según datos de la Autoridad Marítima de Panamá, casi la mitad de su fuerza laboral está compuesta por mujeres. Son 688 colaboradoras dentro de una plantilla de 1,499 personas, equivalente al 45.9%. Además, 272 ocupan cargos considerados estratégicos y 57 están en posiciones gerenciales.

El avance también se refleja en el Canal de Panamá, donde las mujeres representan cerca del 30% del personal, sobre todo en áreas técnicas y operativas.

Sin embargo, lejos de las oficinas y los puertos, la realidad cambia. Registros de licencias de marinos panameños indican que menos del 10% corresponde a mujeres.

De acuerdo con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), nuestro país es un referente en cuanto a la participación de mujeres en las autoridades marítimas. Según un artículo publicado por esta entidad en septiembre de 2025, mientras que en la región la participación de mujeres alcanza el 19%, la AMP cuenta con un 45.9% de fuerza laboral femenina. En números, este porcentaje corresponde a 688 mujeres de un total de 1,499 colaboradores.

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Panorama mundial

De acuerdo con la Encuesta sobre Mujeres en el Sector Marítimo 2024 de la Organización Marítima Internacional (OMI), realizada en colaboración con la Asociación Internacional de Mujeres de Transporte Marítimo y Comercio (WISTA, por sus siglas en inglés), el número de mujeres empleadas en el sector ha aumentado a más de 170 mil; sin embargo, a nivel mundial todavía representan menos del 19% de la fuerza laboral total.

Los datos de este informe, que se realiza cada cuatro años, revelan que, aunque las mujeres tienen cada vez más presencia en roles ambientales y tecnológicos, siguen estando en desventaja porcentual como marinos, constituyendo solo el 1% de la tripulación activa mundial. Es decir, de los 211,750 contabilizados, solo 2,223 son mujeres.

La investigación fue realizada mediante la recolección de datos de 94 Estados miembros de la OMI y 608 organizaciones del sector privado.

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Brecha crítica en el mar

El informe cita que, a nivel mundial, la situación sigue siendo complicada para las mujeres. Incluso, se revela que una empresa internacional señaló específicamente: “No contratamos mujeres para buques de apoyo mar adentro”.

Se indica que este tipo de prácticas impacta la moral del personal y que, mientras el 70% de los hombres cree que existen oportunidades de progreso, solo el 54% de las mujeres comparte esa visión.

Otro de los puntos a tomar en cuenta es la falta de infraestructuras básicas a bordo, pues solo el 28% de las organizaciones que operan buques con mujeres empleadas ofrecen activamente baños o vestuarios designados específicamente para ellas. Además, se manifiesta cómo este tipo de infraestructura no solo afecta a las trabajadoras, sino también a las estudiantes.

También se señala la falta de Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado para la fisonomía femenina, lo que representa un problema crítico de seguridad, ya que el uso de EPP diseñado para hombres puede comprometer la seguridad física de las mujeres al realizar tareas operativas.

Se menciona el acoso sexual como una barrera persistente. Como muestra de ello, solo el 37% de las organizaciones encuestadas, es decir, 228 de las 608 participantes, cuentan con una política oficial sobre acoso sexual. En el sector público, únicamente 55 de las 88 entidades participantes poseen políticas de este tipo.