Panamá y Costa Rica firman acuerdo clave para impulsar tren Panamá-David

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá y Costa Rica firmaron este miércoles 18 de marzo un Memorando de Entendimiento para el desarrollo ferroviario, que tiene como punta de lanza la construcción del tren Panamá-David y busca establecer una integración logística regional sin precedentes.

La Presidencia de la República informó que el documento sienta las bases para una colaboración técnica e institucional que permitirá compartir conocimiento especializado, alinear estándares operativos, coordinar estudios de ingeniería y avanzar hacia la integración logística regional.

En la firma del memorando estuvieron presentes por Panamá el canciller, Javier Martínez Acha; y el titular de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, Henry Faarup, y el presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Álvaro Bermúdez.

“Tenemos la oportunidad de escribir nuestro propio capítulo ferroviario transformador para Panamá, porque redefine nuestra geografía económica que reducirá los costos logísticos y aumentará la competitividad del Canal de Panamá”, resaltó Martínez Acha.

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Panamá ya puso en marcha el proyecto para la construcción del tren Panamá-David (Chiriquí), el cual se extenderá hasta Paso Canoas, frontera con Costa Rica.

Firma de memorando entre Panamá y Costa Rica para el desarrollo logístico en Centroamérica. Cortesía

Faarup explicó que existe un trazado preliminar de unos 475 kilómetros desde la ciudad de Panamá hasta Paso Canoas, con 14 estaciones proyectadas y una primera fase de construcción orientada al tramo Panamá Pacífico–Divisa.

“No estamos construyendo un tren, estamos construyendo la infraestructura de la próxima generación de la economía panameña y una nueva geografía económica para Centroamérica”, enfatizó Faarup.

En tanto, Bermúdez enfatizó que este acuerdo permitirá desarrollar iniciativas conjuntas de mayor impacto económico y social, logrando mejores actividades logísticas, turismo y movilizar la economía de manera distinta.

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“Mantengamos esta interacción. Creo que hoy existe muchísima tecnología que podemos implementar y tomemos todo eso como una oportunidad para nuestros países, para desarrollar los sistemas, tener naciones que puedan pensar fuera de la caja y desarrollar diferente”, dijo Bermúdez.