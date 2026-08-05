Penta Summit 2026 reunirá en Panamá a más de 20 expertos en liderazgo, IA y negocios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La tercera edición del encuentro se realizará el 13 y 14 de agosto en Ciudad del Saber y reunirá a expositores nacionales e internacionales.

Panamá será, una vez más, sede y punto de encuentro de empresarios, emprendedores, profesionales y ejecutivos, con la tercera edición de Penta Summit que se celebrará los días 13 y 14 de agosto en Ciudad del Saber.

El evento reunirá a más de 20 expositores nacionales e internacionales y durante dos jornadas se abordarán temas relacionados con liderazgo, inteligencia artificial, salud, sostenibilidad, cultura organizacional, innovación y transformación empresarial.

La agenda incluye la participación de figuras como Gina Diez Barroso, presidenta y fundadora de Diez Holdings, Grupo DIARQ y CENTRO, quien compartirá su experiencia en liderazgo, emprendimiento y construcción de legado empresarial.

Además se contará con la presencia de Zach Bush, fundador de Seraphic Group y Project Biome, quien se enfocará en hablar sobre los modelos de desarrollo que integran la salud, la agricultura, la energía, las finanzas y la tecnología, con una visión a largo plazo.

La salud mental en el entorno laboral también ocupará escenario durante este evento. Kana Enomoto, partner del McKinsey Health Institute, presentará su visión sobre el concepto de brain capital y el papel del bienestar psicológico dentro de las organizaciones.

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La inteligencia artificial, será otro de los temas que se abordará y en este ámbito, Simon Tamayo, Chief Data & AI Officer de Aval Digital Labs, expondrá casos prácticos y herramientas sobre el uso de esta tecnología en empresas y equipos de trabajo.

En representación del sector financiero panameño participarán Raúl Alemán, presidente de Grupo Financiero BG; Juan Raúl Humbert, presidente de Banco General; y Francisco “Pancho” Sierra, gerente general de Banco General, quienes conversarán sobre la evolución de la entidad y los distintos estilos de liderazgo que han acompañado su crecimiento.

La programación también contempla la participación de Luis Carlos Motta, CEO de J. Cain Logistics, y Dan Stolar, fundador y director de estrategia de newcycle, agencia que ha desarrollado proyectos para marcas internacionales como Adidas, Spotify, Pinterest, Mercado Libre y AB InBev.

Nuevos espacios para los asistentes

Esta nueva edición incluirá novedades como la incorporación de herramientas y espacios orientados a fomentar la interacción entre los participantes. Una de ellas será la aplicación oficial del evento, desde la cual los asistentes podrán consultar la agenda, guardar conferencias de interés, crear un itinerario personalizado y coordinar reuniones con otros participantes.

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Asimismo, se desarrollará un programa de mentorías dirigido a participantes seleccionados, quienes podrán intercambiar experiencias con especialistas en áreas como crecimiento empresarial, operaciones, financiamiento y gestión del talento.

Penta Summit se realiza desde 2024 y reúne cada año a líderes empresariales, emprendedores, creadores y profesionales de Panamá y otros países de la región para intercambiar experiencias y analizar tendencias que impactan el desarrollo de las organizaciones.