‘Regular sin ahorcar’: Cámara de Comercio pide reformar todo el sistema de transporte público

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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ve con buenos ojos la decisión del gobierno de José Raúl Mulino de derogar el decreto que regulaba las plataformas tecnológicas de transporte, aseguró Aurelio Barría Pino, presidente del gremio.

El presidente de la entidad dijo estar de acuerdo con la regulación pero "sin ahorcar". Cortesía/Cciap

De acuerdo con Barría Pino, estas plataformas son positivas para el movimiento turístico del país y señaló que esta es la oportunidad para revisar “realmente el sistema”. Añadió que están de acuerdo con la regulación de esta modalidad de transporte, pero que no se debe limitar únicamente a las plataformas y, en su lugar, debe aplicarse a todos los actores del transporte de pasajeros en Panamá.

Enfatizó la necesidad de una regulación equilibrada para el sector transporte y dejó claro que “somos pro de regular, pero sin ahorcar”.

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Señaló que, al tratarse del traslado de personas, es indispensable establecer normas que garanticen la seguridad y la calidad del servicio, pero sin imponer cargas excesivas que limiten la innovación o afecten la competitividad.

Las reacciones de Barría Pino se dan luego de que ayer el presidente Mulino tomara la decisión de revocar el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026 y dejara sin efecto las medidas planteadas en el documento, entre ellas la creación de los “Taxi de Lujo” (TL).

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Cabe mencionar que el presidente Mulino también señaló que, si bien se derogó el decreto, se busca expedir una nueva norma administrativa que regule el servicio.

Para lograr esto, el presidente reveló que se conformará una mesa de trabajo que será presidida por el Ministerio de Gobierno e integrada por los ministerios de Economía y Finanzas y de Comercio e Industrias, además de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Dirección General de Ingresos.

De acuerdo con el Ejecutivo, esta mesa tendrá un plazo de 90 días calendario para presentar la propuesta.