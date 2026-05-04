Río Indio: Canal de Panamá prepara licitación para administrar megaproyecto hídrico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto avanza en estudios geológicos y diseño conceptual, mientras la ACP se prepara para licitar la administración y posterior construcción de la obra, que contempla una represa, un lago artificial y un túnel de trasvase hacia el lago Gatún.

El proyecto del embalse de agua en río Indio, clave para suministrar agua a la población y al Canal de Panamá, entra en una nueva fase relacionada con la preparación para su construcción.

Está previsto que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) publique en las próximas semanas la licitación para la contratación de la empresa que se encargará de administrar el proyecto, a la par con la conclusión del diseño de la represa que lleva un 35% de avance y para finales de año la licitación de la empresa que se encargará de la construcción.

John Langman, vicepresidente de la Oficina de Proyectos Hídricos de la ACP y encargado del proyecto de río Indio, explicó que la licitación busca contratar a la empresa administradora del proyecto, que acompañará a los expertos del Canal en la supervisión del diseño y construcción de la obra.

Posteriormente, a finales de este año, se publicará el contrato principal de diseño-construcción.

“Ese pliego pasa primero por una precalificación donde vamos a analizar diferentes empresas que tengan interés en participar”, explicó.

El Canal busca compañías con experiencia en represas de concreto compactado con rodillo, el sistema seleccionado para la presa principal. “Es un tipo de represa particular muy robusta”, afirmó Langman.

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Además, informó que se licitarán contratos para caminos, viviendas y nuevas comunidades destinadas al reasentamiento de las familias impactadas por el proyecto.

“Este proyecto es indispensable para el país porque nos brinda agua para la población y para el tránsito de los buques”, afirmó.

John Langman, vicepresidente de la Oficina de Proyectos Hídricos de la ACP/Río Indio. LP/Carlos Moore

Langman detalló que la obra contempla “una represa de tamaño importante, de alrededor de 100 metros de altura en su punto más alto y de alrededor de 900 metros de longitud”, además de tres presas auxiliares que permitirán crear el nuevo lago de Río Indio.

El lago tendrá una superficie de 4,600 hectáreas y un potencial de almacenamiento de alrededor de 1,500 millones de metros cúbicos de agua.

Mapa del lago y potabilizadoras. Cortesía ACP

Durante la estación lluviosa el agua se almacenará y luego será trasvasada por gravedad hacia el lago Gatún mediante un túnel de aproximadamente 8.7 kilómetros y cinco metros de diámetro.

“Se trasvasa por vía de gravedad, sin necesidad de utilizar bombas, simple y sencillamente abriendo una válvula”, destacó el ingeniero.

Sobre el avance técnico, señaló que actualmente la ACP desarrolla estudios geológicos y geotécnicos para definir el diseño conceptual de la obra. “Incluye perforaciones geológicas, laboratorios para analizar la capacidad del suelo, pruebas de permeabilidad y evaluaciones con cámaras y ondas sonoras para garantizar fundaciones seguras”, explicó.

Las obras principales podrían iniciar en 2028 y tomar alrededor de cuatro años, mientras que el llenado del embalse podría comenzar hacia 2031. “Una vez concluido el proyecto, en alrededor de un año estaríamos en capacidad de trasvasar agua hacia el lago Gatún”, sostuvo.

Equipos y antenas para estudios en río Indio. Cortesía ACP

En paralelo, la ACP ya ejecuta obras iniciales en la zona. “Acabamos de publicar la construcción de 16 kilómetros de carretera y estamos por anunciar otro camino de 11 kilómetros”, explicó.

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El proyecto requerirá acuerdos de reasentamiento con unas 500 familias. “Pasamos de un 26% de participación a casi un 70%”, aseguró, al señalar que la ACP busca avanzar mediante diálogo y acuerdos individuales con las comunidades.

Reserva estratégica

Aunque el lago Gatún es 10 veces más grande en superficie, gran parte de su agua no puede utilizarse porque debe mantenerse un nivel mínimo para la navegación de los buques.

En cambio, el embalse de río Indio podrá operar con variaciones mucho mayores de nivel, entre 40 y 80 metros sobre el nivel del mar, lo que le dará más flexibilidad como reserva estratégica durante las sequías.

Según la ACP, el proyecto busca complementar a Gatún y Alajuela frente al aumento del consumo de agua potable y los efectos del cambio climático. Langman recordó que durante la crisis hídrica de 2023 y 2024 el Canal dejó de atender unos 2,700 tránsitos por falta de agua, por lo que el nuevo embalse funcionará como un “inventario” hídrico para garantizar operaciones y abastecimiento en épocas secas.