Vicecanciller reconoce ‘extrema preocupación’ por retención de buques en China

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Como “una situación de extrema preocupación” catalogó el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, la retención de buques con bandera panameña en puertos chinos, que ha aumentado 400%.

El funcionario señaló que el crecimiento de las detenciones “es desproporcional al histórico” y reiteró que esto es precisamente lo que les llama la atención y resulta preocupante.

Recalcó que Panamá se encuentra en conversaciones diplomáticas con la embajadora de China, Xu Xueyuan; sin embargo, indicó que el gobierno asiático se mantiene en la posición de que “es un tema técnico regulatorio y no es un tema político”, y que solo están aplicando sus medidas de control.

Embajadora se encuentra en conversación constante con los gobiernos de Panamá y China. Cortesía

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El incremento de detenciones inició luego de la formalización del fallo que declaró inconstitucional el contrato de concesión de PPC. Foto: LP / Alexander Arosemena

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La Prensa examinó la base de datos del Asia Pacific Computerized Information System (Apcis), que procesa información relacionada con el transporte y los movimientos portuarios en la región. Allí se encontró que, durante el pasado mes de marzo, 92 buques —es decir, el 74.19 % de las 124 embarcaciones detenidas— portaban la bandera de conveniencia de Panamá.

Esta cifra llama la atención al compararla con lo ocurrido en febrero de 2026, cuando solo 19 de las embarcaciones detenidas estaban abanderadas con la bandera panameña.

Relación de Panamá con China

Aunque el vicecanciller resaltó que la relación entre Panamá y China no es tensa, sí reconoció que está marcada por temas “de alta tensión”.

Indicó que, aunque el gobierno de José Raúl Mulino cuenta con herramientas y estrategias para contrarrestar este problema, estas se anunciarán cuando se implementen. Pero al mismo tiempo precisó que no desean que la situación de la retención de los barcos se convierta en un conflicto entre países.

Estas declaraciones fueron realizadas por el vicecanciller Hoyos a más de un mes después de que se observara un comportamiento inusual en la detención de buques con bandera panameña, fenómeno que se intensificó a partir de la formalización del fallo que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.