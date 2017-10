Alyssa Milano inicia campaña virtual contra el acoso sexual y The Weinstein Co. sale a la venta

La actriz Alyssa Milano invitó a las mujeres a escribir en Twitter "yo también" (#MeToo) si han sufrido acoso sexual, en una particular encuesta que recibía miles de respuestas en medio del escándalo alrededor del productor estadounidense Harvey Weinstein, acusado de abuso y violencia sexual.

Durante el domingo y el comienzo del lunes, unas 30 mil personas respondieron al pedido de la actriz estadounidense, haciendo que el término "yo también" estuviera entre los más populares en la red social en Estados Unidos.

"Si has sido sexualmente acosada o asaltada escribe 'yo también' como respuesta a este tuit", publicó Milano, desencadenando una avalancha de mensajes con historias personales de todo tipo de mujeres, en medio del escándalo de alto perfil que se ha desatado en Hollywood en torno a Weinstein.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n