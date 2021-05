Sala Penal de la Corte Suprema mantiene vivo el caso SAP

PROCESO

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó, por “improcedente”, una solicitud de aclaración de sentencia presentada por el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental Eduardo Jaén contra la decisión de no acoger un recurso de casación para que se declarara prescrita la acción penal en el proceso que se le sigue por el presunto peculado en un contrato para la compra de un software para la Caja de Seguro Social a la empresa Advanced Consulting (filial de SAP).

Bajo la ponencia del magistrado José Ayú Prado, la Sala no acogió la solicitud de aclaración de la sentencia, en la que no se aceptó la casación interpuesta, usando como fundamento el artículo 999 del Código Judicial. Este dice que la sentencia no puede revocarse ni reformarse por el juez que la pronuncie, en cuanto a lo principal; pero, en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, el juez podrá aclarar frases oscuras o de doble sentido.

En octubre del 2019, el Segundo Tribunal de Justicia avaló un fallo del Juzgado Decimotercero Penal que negó la prescripción presentada por Jaén, quien luego acudió a la Sala Penal.