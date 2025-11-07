20 empresas interesadas en el proceso de compra de uniformes y botas para la Policía Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luego de que el pasado 23 de octubre el presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenara la suspensión del acto público para la adquisición de botas y uniformes para la Policía Nacional, por un monto de $6.9 millones, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) anunció que 20 empresas han mostrado interés en participar en el nuevo proceso.

En un comunicado emitido la tarde de este viernes 7 de noviembre, el Minseg informó que, según la bitácora oficial de solicitudes de especificaciones técnicas, las empresas interesadas comenzaron a solicitar información y acercarse a la entidad desde el 24 de octubre.

A estas compañías se les ha proporcionado información detallada sobre los requisitos de suministro establecidos para el acto público, indicó la institución.

De acuerdo con el Minseg, la convocatoria pública para participar en la licitación será publicada el miércoles 19 de noviembre en el portal PanamaCompra. Además, la entidad exhortó a más proveedores a sumarse al proceso.

Antecedente

El Minseg había convocado previamente una licitación por el mismo monto, pero la canceló en septiembre pasado. No obstante, el 20 de octubre, la institución publicó un “procedimiento especial de adquisición de emergencia”, con un plazo de apenas cuatro horas para recibir cotizaciones en línea para la compra de uniformes policiales.

En ese proceso, la única empresa que presentó oferta fue Max Gear Inc., vinculada al empresario Félix Falabella Napolitano.

Nunca quedó claro por qué se suspendió la primera convocatoria, divulgada el 27 de agosto. Según el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, la cancelación se dio “por razones presupuestarias”, aunque en el portal PanamaCompra se explicó que la decisión se adoptó “para ajustar las especificaciones técnicas del pliego de cargos”.

El ministro Ábrego ha reiterado que el objetivo es que la adquisición de botas y uniformes para la Policía Nacional se realice de forma transparente y conforme a la Ley de Contrataciones Públicas.

En esta ocasión, la presentación de ofertas será presencial, el 19 de noviembre, y no digital, además de que se han modificado plazos y certificaciones respecto al proceso anterior.

