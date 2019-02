Caso Siemens: Fonseca Mora y Mossack se retiran de la fiscalía, sin medidas cautelares

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada culminó este miércoles la indagatoria a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, como parte del proceso que se les sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales vinculado con presuntos sobornos que habrían sido pagados por directivos de la empresa alemana Siemens.

No se les impuso medidas cautelares personales.

Ambos fueron indagados el pasado 13 de febrero. La diligencia se reanudó este miércoles a las 9:00 a.m. Fonseca Mora se retiró de la fiscalía cerca de las 3:30 p.m., y Mossack casi a las 6:00 p.m.

"Me gustaría dar declaraciones. Tengo mucho que decir, pero mi abogada no me deja. Así que esperemos otra oportunidad", dijo Fonseca Mora a los periodistas.

Las pesquisas tienen su origen en un reportaje que publicó La Prensa en el año 2016, que reveló una estructura gerencial creada para mover dinero de Siemens, lo que habría servido de origen para que la fiscalía panameña solicitara una asistencia judicial a la fiscalía de Múnich.

Hasta ahora se han imputado cargos a 23 personas, entre nacionales y extranjeras.

Fonseca Mora y Mossack también son investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso Lava Jato de Brasil, cuya parte panameña sigue en desarrollo.

Ambos fueron detenidos preventivamente en febrero de 2017 y en abril del mismo año quedaron en libertad, después de pagar fianzas de 500 mil dólares cada uno.