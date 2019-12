Caso Waked: Procesos judiciales, en marcha

ESTADOS UNIDOS INVESTIGA

Mientras en Colombia se anunciaba que Nidal Waked será extraditado a Estados Unidos (EU), en Panamá se conocía que el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, es el encargado de investigar a Abdul Waked.

Ambos son ligados por el Departamento del Tesoro de EU a una red de supuesto lavado de dinero, en la que se menciona a 9 personas y 68 empresas.

El subdirector de la Policía Antinarcóticos de Colombia, Ricardo Alarcón, explicó este jueves en conferencia de prensa en Bogotá que la Oficina de Asuntos Internacionales de ese país debe recibir la documentación

de EU a través de la Cancillería, que luego esos papeles tienen que ser evaluados por la Corte Suprema de Justicia y que, finalmente, el trámite debe pasar al presidente Juan Manuel Santos para su respectiva aprobación.

Waked se encuentra detenido en Bogotá, Colombia, desde el pasado miércoles en la noche, tras un requerimiento hecho por EU.

Mientras tanto, la abogada Guillermina McDonald, quien representa a Abdul Waked, informó que acudirá al Ministerio Público (MP) el próximo lunes para conocer el expediente en el que se vincula a su cliente.

La abogada, quien se reunió este jueves con el secretario general del MP, Rolando Rodríguez Cedeño, aseguró que Waked “está en la disposición de colaborar con la investigación que adelante la Fiscalía de Drogas y aportar las evidencias que sean necesarias a fin de esclarecer cualquier duda (...)”.

En una entrevista en W Radio ayer, el propio Abdul Waked dijo: “No sabía que había una investigación en mi contra hasta ayer. Nunca nadie nos preguntó nada. Desde 2009 no viajo a Estados Unidos (...) Hasta este momento nadie se me ha acercado a pedirme nada de nuestra contabilidad ni finanzas. No hay nada sucio ni nada. Pueden venir a hacer auditorías. Mis libros están abiertos en el momento que lo deseen”.

También admitió que no tiene visa para entrar a Estados Unidos.

VARELA SE PRONUNCIA

Mientras, el presidente Juan Carlos Varela indicó en un comunicado: “he encargado” al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, trabajar con los funcionarios estadounidenses para “proteger los empleos de los panameños afectados” por el inicio de la investigación al grupo Waked. “Ya hemos iniciado consultas directas y he solicitado informes continuos sobre el progreso de las mismas”, añadió.

Otra de las reacciones que surgió ayer por este caso fue de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Su presidenta, Moravia Guerrero, calificó como “graves” las acciones emprendidas por el Departamento del Tesoro de EU contra las empresas de la familia Waked, ya que, sostuvo, eventualmente algunas deberán cerrar como consecuencia de las acciones judiciales.

Agregó que estas acusaciones “dañan la imagen del país”, sobre todo por que son empresas dedicadas a servicios e inversiones de carácter internacional.Opinó que Panamá debe hacer un esfuerzo por mandar un mensaje claro sobre su decisión de luchar contra el narcotráfico, el lavado de dinero y fijar políticas de transparencia claras.