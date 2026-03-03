Capturan a exjefa de Cobranzas de la DGI del periodo 2020-2024 por presunto peculado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La exjefa de Cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI) del período 2020-2024 fue aprehendida este 3 de marzo durante una diligencia de allanamiento en Brisas del Golf, San Miguelito.

El Ministerio Público informó que la exfuncionaria es investigada por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Durante el allanamiento, también fue aprehendido de forma provisional un apartamento propiedad de la exjefa en el área de Bella Vista. El inmueble tiene un valor de $145 mil.

Según la Fiscalía Anticorrupción, durante las pesquisas se logró recopilar pruebas en cinco causas que mantiene abiertas contra la extrabajadora.

La DGI había denunciado que la mujer otorgó reconocimientos de créditos fiscales por la compra e instalación de equipos fiscales a diversas empresas, a través de resoluciones fraudulentas que crearon créditos ficticios en perjuicio de esa entidad. Las cuantías de las cinco carpetas ascienden a más de $500,000, indicó la fiscalía.

En las próximas horas se solicitarán las respectivas audiencias múltiples con el objetivo de legalizar la aprehensión de la ciudadana, formular la imputación y solicitar la imposición de medidas cautelares en todas las causas.

El Ministerio Público detalló que en este caso hay seis personas imputadas: tres exfuncionarios y tres particulares.