Caso dietilenglicol: condenan al Estado a pagar $75 mil en indemnización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia condenó al Estado al pago de una indemnización de $75 mil a tres personas afectadas por el envenenamiento masivo con el tóxico dietilenglicol.

Con la ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte decidió compensar con el pago de $25 mil a Juan Antonio Cisneros Morán, Yackeline Del Carmen Reyes Anderson y a Cindy Del Carmen Guillen Casiano por las afectaciones causadas por el consumo de medicinas contaminadas con dietilenglicol.

En la sentencia también se ordena a la Caja de Seguro Social (CSS), pedir disculpas públicas por escrito, las cuales deberán permanecer en el sitio web de esa entidad de seguridad social y en sus redes sociales por el término de un mes.

Pacientes y ffamiliares de víctimas del tóxico han realizado protestas solicitando justicia.

También se ordenó la construcción de un monumento y la instalación de una placa conmemorativa con los nombres de todas las víctimas reconocidas, en la sede de la CSS, en reconocimiento a la memoria de las víctimas fallecidas.

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Asimismo, el fallo ordena a la CSS la inclusión en su portal web institucional de una sección exclusiva para los casos de dietilenglicol, con un mapa interactivo por provincia, en la cual se mantenga actualizada la información relativa a cada una de las demandas contencioso-administrativas de indemnización interpuestas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Esta medida simbólica implica que cada paciente pueda conocer la etapa procesal en que se encuentra su acción contencioso-administrativa, lo cual comprenderá la sentencia de fondo y lo relativo a la ejecución de la sentencia de cada víctima.

El fallo precisa que, atendiendo al principio de justicia material, razonabilidad y proporcionalidad, esta Sala estima que la sola ingesta de un producto farmacéutico defectuoso, no apto para el consumo humano, constituye un elemento suficiente para presumir la configuración de un daño moral de carácter objetivo.

La Sala Tercera de la Corte tramita un total de 472 demandas que, en su mayoría, oscilan en pedidos de indemnización por montos de entre $5 y $6 millones.

Hasta marzo de este año, 387 procesos han llegado a su etapa de fondo; es decir, un 82% de los expedientes han superado las etapas procesales necesarias para dictar sentencia.

El primer fallo a favor de una persona afectada por el dietilenglicol se dio en el año 2017; en esa ocasión, se fijó una indemnización de $188 mil 897.