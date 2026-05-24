Del barrio al cartel narco: la transformación de las pandillas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Según las autoridades, existen ocho grandes corrientes criminales asociadas al sicariato, el tráfico de drogas, la contaminación de contenedores y el control de rutas marítimas.

Detrás de los crímenes violentos y mediáticos ocurridos en los últimos meses, las autoridades observan la participación de pandillas vinculadas al narcotráfico internacional.

Las investigaciones apuntan a estructuras cada vez más fragmentadas, violentas y conectadas con redes dedicadas al sicariato, el tráfico de drogas y la contaminación de contenedores.

“Ya no hablamos solo de pandillas, sino de grupos que trabajan para operadores más grandes”, advirtió el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, en entrevista con este medio.

Según las autoridades, ocho grandes corrientes criminales dominan actualmente el escenario delictivo en Panamá.

[Lea aquí: Estas son las ocho grandes estructuras que dominan el escenario criminal en Panamá]

Así funciona el corredor marítimo del narcotráfico internacional

El Servicio Nacional Aeronaval ha identificado las rutas marítimas que conectan el Pacífico y el Atlántico mediante lanchas Go Fast, embarcaciones pesqueras, narcosubmarinos y contenedores contaminados usados para mover droga hacia Europa y Estados Unidos desde las costas panameñas.

[Lea aquí: Las rutas críticas: cómo el narcotráfico opera en las costas de Panamá]