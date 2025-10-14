Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un operativo realizado entre la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección Nacional de Investigación Policial (DINIP) dio con la aprehensión del exrepresentante de Las Garzas de Pacora y dos empresarios, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales con fondos de la descentralización.

Fuentes ligadas a la investigación revelaron que los allanamientos se efectuaron hoy en el área de Las Garzas y otros puntos del sector este de la provincia de Panamá, es en los que se logró la aprehensión de los tres sospechosos.

Durante la diligencia, también se logró la ubicación de un arma de fuego calibre 9 milímetros y otros indicios presuntamente relacionados con el ilícito en investigación.

La Fiscalía Anticorrupción ha formulado cargos por peculado a 18 exrepresentantes de corregimiento, 18 extesoreros y 2 representantes de corregimiento implicados en el manejo irregular de fondos de la descentralización, que ocasionó una lesión patrimonial por el orden de los $14 millones.

Fiscalía realiza allanamientos en Las Garzas de Pacora por de la descentralización.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/CP3oXVxxaZ — La Prensa Panamá (@prensacom) October 14, 2025

Un total de nueve de los exrepresentantes imputados pertenecen al Partido Revolucionario Democrático (PRD); también figuran exrepresentantes de los partidos Cambio Democrático, Realizando Metas, Alianza, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) y del Partido Panameñista.

El Ministerio Público aún mantiene por ubicar a unos 49 exrepresentantes de corregimiento, tesoreros y alcaldes a los que se les entregaron recursos de la descentralización para la realización de obras de interés social que no se concluyeron.

Por este caso, la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional de Panamá (BNP), enfocadas en la ubicación de información relacionada con una serie de denuncias realizadas en el año 2024 y verificar los desembolsos realizados por la Autoridad Nacional de Descentralización a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS (Programa de Desarrollo de Inversión Social).