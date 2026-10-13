NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se suspendió la audiencia intermedia a José Gabriel “Gaby” Carrizo, pero esta vez por acciones impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Carrizo está imputado por presunto enriquecimiento injustificado y este martes 13 de octubre era la audiencia de acusación.

Pero la juez de garantías Didia Ruiz decidió posponer el acto, porque la fiscalía comunicó que había presentado dos amparos de garantías constitucionales que no han sido resueltos por la Corte Suprema de Justicia.

La fiscal anticorrupción Patricia Herrera se refiere a la posposición de la audiencia intermedia de José Gabriel Carrizo, imputado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.



Herrera explica los detalles de la decisión judicial y los próximos pasos del proceso.… pic.twitter.com/EhrX9XoLbG — La Prensa Panamá (@prensacom) October 13, 2026

En estos amparos, la fiscalía solicita más tiempo para concluir la investigación.

La fiscal anticorrupción Patricia Herrera informó a la juez que en uno de los amparos se busca que se declare como causa compleja la investigación a Carrizo, y en el otro también se busca más tiempo para agotar las diligencias.

Herrera explicó que si los amparos son fallados a su favor, se pueden introducir nuevos elementos al proceso, que puedan cambiar el escrito de acusación.

La fiscal Herrera planteó que uno de los amparos se presentó el 20 de agosto y el otro 11 de septiembre de 2026, y que ambos buscan que su despacho pueda desarrollar una investigación más amplia de los fondos y bienes obtenidos por Carrizo durante su gestión como vicepresidente de la República.

Por su parte, Pedro Meilán, del equipo de abogados de Carrizo, dijo sentirse sorprendido por la acciones emprendidas por la fiscalía, ya que anterioridad distintos jueces de garantías habían desestimado su petición de más tiempo para investigar, pero ahora decidió recurrir a la Corte.

Meilán −quien estuvo acompañado por los abogados Roberto Moreno, Víctor Orobio, Leonardo Paul, Adecio Mojica y Carlos Carrillo− informó que mañana, miércoles, se realizará una audiencia para solicitar un cambio de medida cautelar para Carrizo, quien se encuentra en arresto domiciliario.

Más temprano, Carrizo llegó esposado y custodiado por agentes policiales desde su residencia, en el PH Marea 1, Costa del Este, donde cumple la medida cautelar de detención domiciliaria.

Precisamente la situación jurídica de este apartamento motivó que la audiencia de acusación, que debía celebrarse el 7 de septiembre pasado, fuera pospuesta hasta este martes.

El apartamento, a nombre de la sociedad Nano Properties, Corp., entonces estaba aprehendido, pero hace 20 días fue finalmente liberado, dado que se probó que el mismo fue adquirido con fondos aportados por Julieta Spiegel, la esposa de Carrizo.

Video de la llegada del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo al Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, para la audiencia intermedia por el presunto delito de enriquecimiento injustificado agravado.



Video: Elysée Fernándezhttps://t.co/SFqPJr0jz7 pic.twitter.com/enf0DkLgAv — La Prensa Panamá (@prensacom) October 13, 2026

Una auditoría forense realizada por la Contraloría encontró que Carrizo, en el ejercicio del cargo, obtuvo ingresos y recursos declarados por poco más de $9 millones; de esa cantidad, hay $1.9 millones que no ha podido justificar.

Carrizo está imputado por el delito de enriquecimiento injustificado desde el pasado 28 de enero, por la juez de garantías Oris Medina.

También llegó Julieta Spiegel de Carrizo, esposa del exvicepresidente Gaby Carrizo, al Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora.



Video: Elysée Fernándezhttps://t.co/SFqPJr0jz7 pic.twitter.com/rFwPaiFPFW — La Prensa Panamá (@prensacom) October 13, 2026

La Contraloría le cauteló bienes como cuentas (de ahorro y corrientes) repartidas en cuatro bancos, así como tres fincas en El Coco de Penonomé, Coclé. Las tres están inscritas con un valor de $500 cada una, aunque sobre ellas se construyó una pista de lazo.

[Lea aquí: Una pista de lazo construida en terrenos de Gaby Carrizo en Penonomé]