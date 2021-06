Se pospone hasta marzo de 2022 la audiencia a 33 personas por presunto blanqueo, a través de la operación Lava Jato

Por incapacidad de uno de los abogados

La audiencia preliminar a 33 personas imputadas por la presunta comisión del delito de lavado de dinero, a través de la operación Lava Jato, originalmente programada para este martes, fue suspendida, dado que un abogado defensor presentó una excusa médica y otros dos ni siquiera comparecieron al acto.

Ahora, se celebrará en la fecha alterna previamente agendada: 22 de marzo de 2022.

La audiencia preliminar del caso debía iniciar este 1 de junio, en el teatro Balboa, acondicionado para este momento en una gran sala de audiencia, presidida por Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Tercero Liquidador.

Entre los imputados se encuentran Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, de la extinta firma de abogados Mossack Fonseca, a la que se le vincula con la creación de sociedades offshore a través de la cual presuntamente se depositaban fuertes suma de dinero para adquirir bienes inmuebles para blanquear dinero producto del pago de coimas.

#Audiencia| Fiscal Superior Isis Soto informó sobre suspensión de audiencia preliminar en caso Lava Jato, en la que el Ministerio Público solicitará el llamamiento a juicio para 33 personas imputadas por blanqueo de capitales. Fecha alterna 20 marzo de 2022. pic.twitter.com/9pbASn5HSP — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) June 1, 2021

“Aquí no hay delito, nunca ha habido ningún delito, de manera que en cuanto a nosotros se refiere, el tema es muy fácil: hay que absolver a todo mundo y anunciar que no va a haber juicio, porque si no hay delito, para que va a haber juicio”, dijo Mossack, al llegar al teatro Balboa, poco antes del inicio de la audiencia.

#LavaJato La audiencia audiencia preliminar personas imputadas por la presunta comisión del delito de lavado de dinero dado que un abogado defensor presentó una excusa médica y otros dos ni siquiera comparecieron. 🎥Richard Bonilla #LaPrensaSecuestrada https://t.co/DYGzb846BX pic.twitter.com/0GpzaVrKLa — La Prensa Panamá (@prensacom) June 1, 2021

Su exsocio Fonseca fue más locuaz y acusó al diario La Prensa y a su presidente fundador Roberto Eisenmann, al millonario George Soros, al expresidente Juan Carlos Varela y a las instituciones financieras internacionales (IFIS) de haber armado “todo este lío en el que nos han metido”.

“Nosotros éramos una firma de abogados como cualquier otra firma panameña, ejerciendo el derecho igual, sin cometer ninguna ilegalidad. La cogieron con nosotros para destrozar el sistema bancario y de servicios panameños”, indicó Fonseca, antes de ingresar a la sala.

“Queremos probar en ese juicio que vender sociedad anónimas panameñas no es un delito. Se hace todos los días. Y se hace todos los días en el mundo entero, porque el mundo camina con sociedades anónimas. Nevada, por ejemplo, vende 250 mil sociedades. Con todo y ello nos atacaron… El dinero que dicen que lavamos son 2 mil dólares por cada sociedad”, remarcó.

La investigación se inició en 2014, cuando las autoridades brasileñas que desarrollaban la operación Lava Jato descubrieron que María Mercedes Riaño, una empleada de Mossack Fonseca, fue contactada para la creación de sociedades que tenían como objetivo la movilización de fondos ilegales.

El entonces juez brasileño Sergio Moro, pieza clave de las pesquisas por corrupción en Brasil, aseguró que había “evidencias de que Mossack Fonseca ha proporcionado los servicios necesarios para la apertura de sociedades offshore para, por lo menos, cuatro agentes involucrados en el esquema para lavar dinero”.

“Pretendemos que la juez capte que toda la investigación está realizada en investigaciones realizadas en Brasil, que no conoce la ley de sociedades anónimas panameñas, que la satanizó con un propósito muy claro porque allí, como han sabido a través de los medios de comunicación internacionales, no tuvieron fruto dentro de Brasil, porque el juez Moro estaba totalmente politizado”, dijo Guillermina McDonald, abogada defensora de Mossack.

Información en desarrollo...