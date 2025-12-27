Medallas al cierre de un ciclo: la Corte Suprema de Justicia condecora a Russo y Cedalise antes de su salida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se despidieron de dos de los suyos con una condecoración institucional. El pleno otorgó la medalla Carlos A. Mendoza a Ángela Russo de Cedeño y Cecilio Antonio Cedalise Riquelme, quienes concluyen el próximo 31 de diciembre su período de diez años como magistrados.

La distinción se entregó durante un acto celebrado este viernes 26 de diciembre, encabezado por la presidenta del tribunal, María Eugenia López Arias. Hubo discursos de agradecimiento, evocaciones de carrera y palabras de cierre que subrayaron el “legado” de ambos funcionarios, en una ceremonia que miró hacia adentro del Órgano Judicial y dejó fuera las críticas que, en distintos momentos, acompañaron algunos de sus fallos más controvertidos. La información fue divulgada mediante un comunicado oficial distribuido por el Órgano Judicial.

Ángela Russo, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Tomada de la web del Órgano Judicial.

En su intervención, López Arias aseguró que el homenaje reconocía trayectorias que, según dijo, dejaron huella en la jurisprudencia nacional y en la confianza ciudadana en la justicia. Atribuyó a Russo rigor jurídico e independencia de criterio durante su paso por la Sala Primera de lo Civil, y a Cedalise una defensa constante del principio de legalidad desde la Sala Tercera, encargada de revisar los actos de la administración pública.

La ceremonia incluyó la lectura de los acuerdos mediante los cuales el pleno aprobó la condecoración, adoptados el pasado 15 de diciembre, y que destacan los aportes de ambos magistrados al desarrollo del derecho panameño y al ejercicio “honroso y responsable” de la función judicial.

Cecilio Cedalise, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Tomada de la web del Órgano Judicial.

Russo, al tomar la palabra, vinculó el reconocimiento con la figura histórica de Carlos A. Mendoza, primer presidente afrodescendiente de la República, y destacó su trabajo en la incorporación de criterios de inclusión y atención a personas en condición de vulnerabilidad dentro de las Reglas de Brasilia. Cedalise, por su parte, agradeció el homenaje en nombre de su familia y lo describió como el cierre de su etapa en la Corte y el inicio de una nueva fase profesional y académica.

En pleno

De acuerdo con el comunicado oficial, en el acto participaron también los magistrados Carlos Alberto Vásquez Reyes, Olmedo Arrocha Osorio, Miriam Yadira Cheng Rosas, Maribel Cornejo Batista, Ariadne Maribel García Angulo y María Cristina Chen Stanziola, además de la secretaria general del tribunal, Yanixsa Yuen.

La escena, cuidadosamente protocolar, contrastó con el balance más crítico que sectores académicos, abogados y organizaciones civiles han hecho sobre decisiones adoptadas por la Corte en los últimos años. En agosto de este año, el tribunal volvió a colocarse en el centro de las críticas tras aprobar una jubilación especial para sus miembros, una decisión que se añadió al aumento salarial previamente avalado, con el que los magistrados pasaron a devengar $14 mil mensuales.

El fondo de compensación por retiro para magistrados y jueces quedó sin efecto debido a las múltiples críticas ciudadanas.

Lea aquí: Corte Suprema deja sin efecto acuerdo sobre jubilaciones especiales para magistrados y jueces

La medalla Carlos A. Mendoza fue instituida en 2009 como una de las más altas distinciones del Órgano Judicial. Con ella, la Corte reconoce, desde su propia óptica, el desempeño de quienes integraron su máximo foro.

Los próximos

En reemplazo de Russo y Cedalise, el presidente José Raúl Mulino designó a Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén.

Los magistrados designados Gisela Agurto y Carlos Villalobos.

Agurto Ayala fue seleccionada para ocupar la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en lugar de Cedalise, y Villalobos Jaén asumirá en la Sala Primera de lo Civil, en sustitución de Russo.

Ambos juristas fueron nombrados en septiembre y posteriormente ratificados por la Asamblea Nacional. Asumirán sus cargos en enero de 2026.