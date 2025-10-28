Ministerio Público mantiene en reserva la investigación contra Héctor Brands

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio Público (MP) mantiene bajo reserva la investigación de oficio abierta contra el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands.

Fuentes del MP confirmaron que la investigación fue decretada en reserva hasta concluir una serie de diligencias que busca determinar la presunta vinculación de Brands y otras personas con actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.

La fiscalía anticorrupción ha requerido información bancaria sobre las actividades y empresas relacionadas con Brands y otras personas que aparecen en un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El pasado 25 de octubre, La Prensa abordó al exdiputado Brands en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras ser devuelto de los Estados Unidos, luego de que las autoridades migratorias de ese país le negaron la entrada.

Sin embargo, el exdiputado no brindó detalles sobre el motivo por el cual se le negó el acceso a territorio estadounidense, tras lo cual abordó un vehículo y salió de la terminal aérea.

El pasado 3 de septiembre se conoció que el Ministerio Público inició una investigación contra Brands, luego de que autoridades identificaran depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias personales y en otras a nombre de tres sociedades controladas por el también exdiputado.

A Brands se le habría retirado la visa para ingresar a los Estados Unidos, al igual que a otros políticos que son objeto de investigaciones relacionadas con actos de supuesta corrupción.

Se contactó a Pedro Meilán, abogado de Brands, pero este declinó hacer comentarios por estar recuperándose de quebrantos de salud en un centro médico.